Det skal være 30 procent billigere at køre med bus, tog og metro, mener Alternativet, som mandag præsenterer et trafikudspil.

Udover at sænke prisen her og nu, vil partiet løbende arbejde for at sænke prisen yderligere, fremgår det af udspillet, som indeholder en række forslag, som skal mindske luftforurening.

Det vil ifølge Alternativet koste 2,4 milliarder kroner årligt, som der er fundet penge til i partiets regeringsprogram, hvor der er afsat 80 milliarder til grøn omstilling.

I udspillet fremgår det også, at partiet blandt andet vil reducere partikelforurening fra brændeovne og oprette en pulje på en milliard kroner, der skal udbygge cykelstierne.

Derudover vil partiet indføre et fradrag til pendlere, som cykler 12 kilometer til arbejde. Der skal afsættes 52 millioner kroner årligt til fradraget, som skal finansieres af afgifter på brændeovne.

- I dag skal man pendle mindst 24 kilometer på en dag, uanset om man cykler eller transporterer sig på anden vis for at få kørselsfradrag. Vi vil sænke grænsen til 12 kilometer, hvis man vælger cyklen, lyder det i planen.