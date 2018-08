Alternativet vil give udlændinge stemmeret til Folketinget

Det vil være en gevinst for Danmark, hvis alle, der bor her, tager aktivt del i det politiske liv.

Med den begrundelse foreslår Alternativet at ændre grundloven, så alle, der har boet og arbejdet i Danmark i fire år, får stemmeret.

I dag kræver det, at man er dansk statsborger, hvilket, hvis man ikke er det fra fødslen, forudsætter, at man lever op til en række politisk fastsatte krav.

Men Alternativet vil altså lade udlændinge, der har boet en vis periode i Danmark, være med til at sammensætte Folketinget.

- Vi ønsker, at alle, der bor i Danmark, indgår på lige fod i alle de demokratiske processer, man kan forestille sig, forklarer partileder Uffe Elbæk.

- Det kan kun være med til at skabe værdi for Danmark, hvis vi sikrer, at alle borgere føler, at de har en demokratisk stemme og har indflydelse på, hvordan Danmark udvikler sig.

Uffe Elbæk pointerer, at EU-borgere allerede kan stemme ved kommunalvalg. Det er fuldstændig sammenligneligt med Alternativets forslag, mener han.

- Hvis du har boet her i fire år, skal du være en aktiv samfundsborger. Noget af det allervigtigste i forhold til at være en aktiv samfundsborger, er at du også er politisk og demokratisk engageret.

- Jeg kan faktisk overhovedet ikke se nogen ulemper ved det, siger Uffe Elbæk.

Forslaget om grundlovsændringen er en del af et 58 sider langt program for, hvad Alternativet vil arbejde for, hvis partiet mod alle odds skulle få held med at indtage statsministerposten efter næste valg.

Det ser ualmindelig svært ud i betragtning af, at partiet ligger til lidt over fire procent af stemmerne ifølge Ritzaus vægtede gennemsnit af meningsmålinger.

Dertil kommer, at grundlovsændringer er en omstændelig affære, der blandt andet kræver høj valgdeltagelse ved en folkeafstemning.

Men Alternativet fremlægger også nogle andre udlændingepolitiske forslag, der ikke kræver grundlovsændringer. Eksempelvis bør Danmark igen tage imod kvoteflygtninge fra FN, 2000 om året, mener partiet.

Og så vil Alternativet give alle med lovligt ophold ret til familiesammenføring fra dag 1. I dag skal nogle grupper af udlændinge vente tre år, før de kan søge om at få familien hertil.