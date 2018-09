Alternativet er ved at have fået nok.

Partiet frygter, at man ikke har vendt hver en sten i Tibetsagen, hvor demonstranters grundlovssikrede ret til at ytre sig blev skærmet ved kinesiske statsbesøg.

Derfor vil partiet nu have undersøgt, om man kan ændre den måde, som undersøgelseskommissioner arbejder på, for det sker ikke på en hensigtsmæssig måde i dag.

- Hvis en kommission overhovedet skal virke, skal den have adgang til alt tilgængeligt materiale, siger retsordfører Josephine Fock (AL).

- Jeg vil rigtig gerne have, at man fremadrettet bliver fuldstændig enig om, hvad en kommission har af rettigheder, og hvad de forskellige ministerier skal udlevere.

Hun havde kaldt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i samråd fredag. Han skal svare på, om Statsministeriet har udleveret alt tilgængeligt materiale til den oprindelige kommission, som siden er blevet gennedsat.

Embedsmænd i Statsministeriet og Udenrigsministeriet blev af den første Tibet-kommission bedt om at se, om de havde relevante oplysninger, der kunne hjælpe med at finde de ansvarlige bag de ulovlige ordrer, hvor demonstranter blev skærmet.

Det lyder som en underlig fremgangsmåde, mener Josephine Fock. Statsministeren fremhævede under samrådet, at det er sådan undersøgelseskommissioner altid har arbejdet.

På spørgsmålet om, hvorvidt det var en forsvarslig måde at gøre tingene på, svarede statsministeren efter samrådet:

- I får det til at lyde meget lemfældigt. Som om at det materiale, der er udleveret, beror på, at en har rejst sig op i kantinen og spurgt, om "der er en, der har noget, vi kan aflevere".

- Man har søgt i Statsministeriets journaler og ud af det fået en betydelig materialemængde, som man har overleveret. Og det har der været åbenhed om, og så har man i supplement til det spurgt, om der er andet, der skal med.