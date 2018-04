Alex Ahrendtsen: Deadline kan sagtens flytte til Haderslev

Dansk Folkeparti er enige med Danmark på Vippen om, at man i en hvis grad bør udflytte debatprogrammer som Debatten, Deadline, Presselogen og News & Co., så programmerne og dermed debatten bliver mere mangfoldig og mindre københavnerorienteret. Det fortæller kulturordfører Alex Ahrendtsen.

- Det er en glimrende analyse, der er blevet lavet. Jeg synes, det er så interessant, at Danmark på Vippen manuelt har talt op, hvor mange af de her sagkyndige, der optræder. Og på den måde er det en stor hjælp for Dansk Folkeparti i medieforhandlingerne, fordi det giver ekstra ammunition, siger Alex Ahrendtsen.

Det mener kulturordfører og folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Alex Ahrendtsen, som er helt på linje med Danmark på Vippen, der, som beskrevet her i avisen de seneste dage, mener, at de nævnte programmer i en hvis udstrækning skal rykkes fra hovedstaden og ud i landet.

Nærhed er vigtigt

Alex Ahrendtsen og medieordfører Morten Marinus havde allerede emnet på dagsordenen i Dansk Folkepartis medieudspil fra 2016, hvor det står skrevet, at Dansk Folkeparti vil "flytte flere af Danmarks Radios redaktioner uden for hovedstaden, så der kommer en bedre balance mellem DR i hovedstaden og DR i resten af Danmark."

Det læner sig op af et af de forslag, Danmark på Vippen er kommet med i kølvandet på analysen. Organisationen mener, at programmerne ville have godt af at komme ud i landet: "Ægte public service er at placere programmerne, hvor danskerne bor", som formand Kim Ruberg udtalte i nærværende avis tirsdag.

Alex Ahrendtsen kunne ikke være mere enig:

- Nærhed betyder enormt meget, og vi har haft en fornemmelse. Nu har Danmark på Vippen godtgjort det ved at tælle op. Det er så nyttigt i vores forhandlinger, for det er virkelig konkret, og derfor bliver vi jo nødt til at gøre noget. Det er nu, det skal ske, siger han.

Men hvorfor er det så vigtigt, at både DR og TV2's programmer skal rykke ud. Kan man ikke bare få debattørerne eller kommentatorerne til København?

- Vi ved jo, at det er lettere for en jyde at tage til hovedstaden, end det er for en sagkyndig fra hovedstaden at tage til Jylland. Så derfor ville det netop tvinge DR og TV2 til at have kommentatorer fra andre landsdele.