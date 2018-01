Akademikere står i kø til statsjob i provinsen

- Jeg har fået det råd fra Jobcenteret og min a-kasse, at jeg bør søge mod vest, fordi her vil mine muligheder være størst. Det sjove er så, at da jeg fik oplægsholderne på mødet i Vejle på tomandshånd bagefter, sagde to af dem til mig, at med min baggrund ligger de største muligheder for mig i deres afdelinger i hovedstaden, som jeg ellers er parat til at flytte fra, siger Jørgen Mathow-Juhl.

Ingen af dem har båret rundt på nogen særlig indsigt i, hvad statens mange og forskellige styrelser fifler med i det daglige, men da flere og flere af dem er rykket ud i provinsen eller er på vej til at gøre det, kom mødet i Vejle som en velkommen inspirator. Det trak et halvt hundrede ledige akademikrere.

Mette Gad er cand. polit. og forlod for to år siden et job i Magisterforeningen i København, fordi hun og hendes mand ville - ikke ud, men hjem til provinsen. De er fra henholdsvis Sønderjylland og Vestjylland og ønskede at rykke tættere på familien, da de blev forældre. Hun fik job som personalechef i Sønderborg Vækstråd, som voksede sig ud over det, hun ønskede, ofte 70 timer om ugen. Hun forlod det ved årsskiftet.

Og så deltog de alle tre i et informationsmøde, eller måske rettere: en charmeoffensiv, som tre statslige styrelser, Energistyrelsen i Esbjerg, Naturstyrelsen i Randbøl ved Vejle og Skatteankerstyrelsen i Haderslev, snart Odense, torsdag holdt i Vejle. det blev holdt på initiativ af fagforeningen Djøf, Akademikernes A-kasse og foreningen Work-Live-Stay, et nonprofit-foretagende, som i samarbejde med de syddanske kommuner og Region Syddanmark arbejder på at skaffe højt uddannet arbejdskraft til landsdelen.

Herregud, der er en times kørsel fra Haderslev til Esbjerg. I København holder tusinder i kø i mere end en time to gange om dagen for at komme til og fra arbejde, dét er da om noget spild af liv

Et ben i hver lejr

Han står ved en skillevej i livet og er parat til at rykke sig uden geografisk piveri.

- Jeg har haft nogle løse opgave her og der siden, men det var i 2016, jeg mistede mit faste job på Herlev Sygehus, og samme år blev jeg skilt. Jeg tog simpelt hen hele underholdningen på én gang. Da min søn er voksen og for længst er flyttet hjemmefra, er jeg ikke rigtig bundet af nogen geografi, siger Jørgen Mathow-Juhl.

Han har de seneste 29 år boet i hovedstadsområdet, og de 22 første år af sit liv i Jylland, han er oprindeligt fra Aalborg.

- Jeg har på den måde en ben i hver lejr, så det er måske derfor, jeg ikke er så bange for at flytte langt efter et job.

Han nægter at deltage i den forskrækkelse, mange, efter hans mening især københavnske akademikere, udviser i forbindelse med, at staten rykker arbejdspladser ud i i landet.

- Mange unge er decideret bange for provinsen, selv om flere af dem kommer der fra. Jeg har hørt mange af dem sige, at de for at komme i gang kunne finde på at tage job i London. Det synes jeg er en positiv tilgang til tingene, men når så en by som for eksempel Esbjerg bringes i spil, så står de helt af.

- Esbjerg er en stor dansk by, landets femtestørste, byen har alt, hvad en moderne by skal have og en fin natur lige uden for, foruden at det er billigere at leve og bo dér end i København. Hvorfor pokker er det så så slemt? Jeg fatter det simpelt hen ikke. Men i nogles bevidsthed er afstanden fra København til Esbjerg meget større end afstanden fra Esbjerg til København, siger Jørgen Mathow-Juhl.

Når han nævner Esbjerg er det ikke helt tilfældigt. For selv om Naturstyrelsen og Skatteankestyrelsen vurderede, at hans muligheder hos dem faktisk ligger i København, så blev han også ret interesseret i Energistyrelsen.

- Jeg er blevet opmærksom på nu, at Energistyrelsens arbejdsfelt er ret spændende. Det er sådan set et godt eksempel på, at det giver god mening, at styrelserne rykker ud og fortæller om sig selv, som de har gjort her i Vejle. Det er et godt initiativ, for jeg tror, at der er mange akademikere som mig, der på den måde bliver opmærksom på nogle muligheder, som man ellers ikke ville få nys om. Lige her og nu har de desværre ikke ledige job, der passer til mine kvalifikationer, men det er helt klart en styrelse, jeg vil holde øje med.