Aftale sikrer cystisk fibrose-patienter bedre behandling

Regionerne skal fremover betale én fast årlig pris for medicin til at behandle cystisk fibrose.

Patienter med cystisk fibrose vil fremover få bedre adgang til behandling af den sjældne, kroniske sygdom.

Således har regionernes indkøbsorganisation, Amgros, og medicinfirmaet Vertex mandag indgået en aftale om indkøb af medicin til at behandle cystisk fibrose.

Per Larsen, der er bestyrelsesformand i Amgros og medlem af Regionsrådet i Region Nordjylland for Konservative, kalder aftalen "epokegørende".

Det skyldes, at regionerne med aftalen hvert år skal betale en fast pris til Vertex for medicin til behandling af cystisk fibrose. Uanset hvor mange patienter, de behandler.

Når ny medicin bliver godkendt, får regionerne desuden adgang til det.

- Patienter med cystisk fibrose får nu garanti for, at de kan få behandlingen. Det kan nye patienter også, fordi vi får mulighed for at behandle alle patienter med cystisk fibrose, siger Per Larsen og tilføjer:

- Vi ved nu, hvor meget vi skal betale for at få samtlige patienter i Danmark behandlet for cystisk fibrose. Det giver regionerne en budgetsikkerhed. Det synes jeg er rigtig fornemt.

Cirka 500 danskere har cystisk fibrose. Det er en medfødt, livsforkortende og kronisk sygdom, der rammer lungernes funktion.

I dag er Vertex den eneste leverandør af medicin, som kan behandle årsagen til den sjældne sygdom. Men brugen af firmaets lægemidler har været begrænset.

I 2016 konkluderede det daværende koordineringsråd for ibrugtagelse af sygehusmedicin (KRIS), at regionerne ikke kunne bruge lægemidlet Orkambi til standardbehandling af cystisk fibrose.

Siden har nyere studier dog vist, at der er en længerevarende effekt af lægemidlet, oplyser Amgros.

Cystisk Fibrose Foreningen mistænkte i sin tid KRIS for at skele til prisen, da det afslog lægemidlet som standardbehandling.

Tidligere har det været fremme, at behandlingen med medicinen Orkambi kostede cirka to millioner kroner per patient.

Prisen i den nye aftale er fortrolig, men Amgros oplyser, at det er lykkedes at reducere prisen på lægemidlet "betydeligt".

Cystisk Fibrose Foreningen kalder aftalen for "et stort skridt for en stor gruppe af patienter, der i flere år ikke har kunnet få gavn af ny medicin".

- Det er rigtig fantastisk, at der kan blive givet medicin til dem, der har brug for det, siger direktør Helle Ousted.

- Den nye medicin er banebrydende, fordi den går ind og modificerer på årsagen, hvorimod den medicin, vi har i dag, gør noget ved symptomerne.