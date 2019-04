Aftale om tillidsrepræsentanter hindrer ny DSB-strejke

DSB og Dansk Jernbaneforbund har indgået aftale om at indsætte tillidsrepræsentanter som hidtil.

Tidligt fredag eftermiddag oplyste DSB og Dansk Jernbaneforbund, at de agtede at intensivere de forhandlinger, som skal sikre lokale aftaler for DSB's lokomotiv- og togpersonale.

Det har få timer senere båret frugt, idet de to parter har indgået en aftale om at indsætte tillidsrepræsentanter som hidtil.

Det skriver Dansk Jernbaneforbund i en pressemeddelelse.

- Som led i parternes intensiverede forhandlinger er der enighed om, at de per 31. marts 2019 ophørte tillidsrepræsentanter fortsætter deres hverv frem til 1. juni 2019, lyder det.

Parterne er enige om, at de igangværende forhandlingerne bliver afsluttet senest 1. juni 2019.

Ifølge Ekstra Bladet betyder aftalen, som er en tillægsaftale, at der ikke kommer arbejdsnedlæggelse mandag, som det tidligere er blevet varslet.

- Det er med glæde, at medarbejderne i DSB kan meddele offentligheden, at arbejdet ikke nedlægges mandag den 8. april 2019, som tidligere varslet, skriver den fraktion af ansatte, der strejkede i mandags, til Ekstra Bladet.

DSB ønsker ikke at kommentere udviklingen, så længe forhandlinger stadig er i gang. Det oplyser DSB til Ritzau.

DSB og Dansk Jernbaneforbund meldte tidligere fredag ud, at de finder det "særligt afgørende", at parterne "afstår fra offentlig kommunikation om forhandlingerne".

En omfattende arbejdsnedlæggelse fra DSB-medarbejdere mandag lammede store dele af togtrafikken i det østlige Danmark.

Striden mellem DSB og de ansatte skyldes uenighed om de fremtidige ansættelsesforhold.

DSB har ønsket antallet af tillidsfolk reduceret markant, og i november gik Dansk Jernbaneforbund med til at gå fra 99 til 41 tillidsrepræsentanter.

Men fordi de øvrige aftaler om DSB-medarbejdernes fremtidige vilkår ikke er på plads, har forbundet endnu ikke villet skrive under på aftalen om færre tillidsfolk.

Og nu er parterne så blevet enige om, at tillidsrepræsentanterne fortsætter deres hverv frem til 1. juni 2019.

Forholdet mellem DSB og lokoførerne har været kørt af sporet, siden DSB i slutningen af 2017 løsrev sig fra de statslige overenskomster og meldte sig ind i Dansk Industri.

Siden har DSB opsagt en række lokalaftaler om arbejdstid. Det er forhandlinger om disse aftaler, der volder kvaler, og som har ført til flere arbejdsnedlæggelser blandt DSB-medarbejdere.