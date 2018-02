Afskedsprædiken: Prins Henrik var urokkelig og temperamentsfuld

Kongehuset: "Jeg kom fra et blomsternes land til en blomstrende have: Syren og guldregn, hyld og bonderose, blomster i parker, i marker og skov, blomster i grøftekanten. Men pigen var dog havens allersomdejligste pynt."

Kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen citerede prins Henriks bryllupstale til sin brud, daværende kronprinsesse Margrethe, da han sidst på formiddagen, tirsdag, holdt bisættelses-prædikenen i Christiansborg Slotskirke.

Den allersomdejligste pige, nu dronning af Danmark, Margrethe II, lyttede klædt i sort sammen med den øvrige kongelige familie samt en række særligt indbudte, deriblandt den franske ambassadør, Francois Zimeray, som sad i forreste række ved kisten, modsat den kongelige familie.

Han lyttede næppe overrasket til citatet, da han over for avisen Danmark kort før bisættelsen beskrev sin landsmand, den nu afdøde prins Henrik som et menneske med kunstnerisk sans og en særlig kærlighed til naturen.

- Nu har vi officielt sørget nogle dage. I dag er det anderledes. Dagen i dag er mere personlig. Da tager vi afsked med en husbond, en familiefar, en bedstefar, og jeg tager afsked med en ven. Så stemningen er trist, sagde Francois Zimeray.

Bisættelsen bryder som bekendt væsentlig med de kongelige traditioner. Prins Henriks utilfredshed med sin position uden for nummer i kongefamilien - når dronningen havde forfald var det eksempelvis ikke ham, men hans sønner eller dronningens søstre, der blev overdraget hvervet som rigsforstander. Derfor sagde han nej til til at lade sig begrave i Roskilde Domkirke sammen med sin hustru, når hendes tid kommer. I stedet nøjedes han med en beskeden bisættelse med kun få indbudte gæster, hvorefter han skal kremeres og halvdelen af asken spredes over vand, den anden halvdel nedsættes i en urne i Fredensborg Slotshave.

Denne rebelske side af prinsen fyldte også i Erik Norman Svendsen sidste ord til den afdøde:

- Mindre lykkelig følte prinsen sin rolle i det danske monarki, og med årene kom hans kritik heraf stærkere frem. Han følte sig undertiden forbigået og overset og gav den manglende arbejdsbeskrivelse og titulatur for prinsgemaler skylden. Andre forhold har sikkert også spillet ind, men hans kritik fyldte meget i spalterne og delte befolkningen i to grupper: De som forstod prinsens anfægtelser, og de som kritiserede ham. Men prinsen forblev urokket i sin sag og forsvarede temperamentsfuldt til det sidste sine synspunkter. For prinsen var det et spørgsmål om ligeværdighed og retfærdighed, sagde Erik Norman Svendsen.

I øvrigt sin formentlig sidste opgave som kongelige konfessionarius. Han fratræder 1. april.