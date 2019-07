ALS-ramte familier får gavn af Grøn Koncert-penge

Selv om omsætningen fra Grøn Koncert i år umuligt kommer til at slå sidste års rekordbeløb, er der stadig tale om en succes.

Det mener direktør i Muskelsvindfonden Henrik Ib Jørgensen, der ønsker at tildele muskelsvind-typen ALS en del af overskuddet.

- Det er gået fantastisk alt taget i betragtning. Vi har meldt udsolgt ved fire koncerter og næsten udsolgt ved to andre, så det er gået fantastisk godt, må jeg sige, siger han.

I år har 170.500 købt billet til koncerterne, mens det tal sidste år var 191.000. Der er blevet meldt udsolgt i Aarhus, Odense, på Amager og i Valby, hvor der er koncert søndag.

Muskelsvindfonden har siden 1980'erne afholdt koncerterne, som giver fonden mulighed for at yde særlig støtte på handicapområdet.

- Grøn Koncert er vores væsentligste indtægtskilde, og koncerterne giver os en enorm synlighed i befolkningen, siger Henrik Ib Jørgensen.

Mere end en million mennesker i Danmark er berørt af handicap, enten ved selv at have et handicap eller ved at være pårørende til en, der har et.

Området mangler støtte, mener Muskelsvindfonden, der vil bruge årets overskud til at fremme fondens politiske arbejde samt forbedre hjælp til handicappede.

Særligt én type muskelsvind får støtte i år, fortæller Henrik Ib Jørgensen. Det er ALS. En sygdom, der angriber de nerveceller i rygmarven og hjernen, som med viljens hjælp styrer musklernes bevægelse.

Personer med ALS lever typisk kun i tre år, efter at de har fået diagnosen.

- Vi vil gerne have, at der kommer en langt bedre hjælp til personer med ALS. Der er et behov for, at vi kommer ind med en hjælpepakke, så de personer med det samme får den hjælp og støtte, de har brug for.

- Det er ikke kun den syge, der bliver påvirket. Det gør hele familien omkring også, siger Henrik Ib Jørgensen.

Hvordan hjælpen konkret skal udmøntes, er ikke klart endnu.

Først om nogle uger er det talt op, hvor stort overskuddet fra årets koncerter bliver. Den sidste koncert afholdes søndag i Valby.