Ældre samt ny medicin koster to milliarder ekstra

To milliarder kroner kræver det alene til regionerne, hvis sundhedsvæsenet bare det næste år skal følge med udviklingen i befolkningen.

Det er meldingen fra formanden for Danske Regioner på regionernes generalforsamling torsdag.

Presset for yderligere penge kommer fra nye behandlinger, dyr medicin og ikke mindst flere ældre og mange mennesker med kroniske sygdom.

I 2020 vil der være så mange flere ældre, at det alene koster en milliard.

- Det her er vores bedste bud på, hvad der er brug for, hvis vi skal holde vores sundhedsvæsen på det nødvendige niveau, siger formand Stephanie Lose (V).

Der er i 2019 knap 1,14 million ældre over 65 år i Danmark. Det er mere end 300.000 flere end i 2007. Samtidig kommer der hele tiden ny og bedre medicin og nye behandlinger.

- Hvis vi fortsat skal sikre samme gode behandling for danskerne og udvikle sundhedsvæsenet, så er der brug for flere penge, siger Stephanie Lose.

Selv om regionerne og kommunerne har ligget i årelang kamp om sundhedskronerne, så ønsker regionerne faktisk også flere penge til kommunerne.

- Hvis fremtidens sundhedsvæsen skal følge med befolkningens behov, så er det afgørende, at vi sikrer bedre sammenhæng og mere nærhed. Derfor ser vi også gerne i regionerne, at en del af midlerne til at løfte det samlede sundhedsvæsen gives til finansiering af fælles indsatser på tværs af sundhedsvæsnet, siger Stephanie Lose.

Hun peger på, at der er behov for at tilføre en milliard til kommunerne, hvis de skal give borgerne den nødvendige hjælp i det daglige.

Ifølge sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet har regionerne fat i den lange ende.

- Det er rigtigt, at vi bliver mange ældre, at der kommer ny og dyr medicin samt nye behandlinger. Spørgsmålet er så, om Folketinget er parat til at betale for det, siger han.