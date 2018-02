Ældre par overmandet af kødets lyster ... og blev meldt til politiet

Et ældre par har tilsyneladende fået for vane at dyrke sex i det fri tæt på en børneinstitution i Hasle. Politiet opfordrer til at stoppe legen omgående.

HASLE: Østjyllands Politi fik mandag morgen et opkald af de mere sjældne.

Klokken 9.00 ringede en anmelder for at gøre opmærksom på et ældre par, der tilsyneladende var bukket under for kødets lyster, og derfor havde besluttet sig for at dyrke sex i fuld offentlighed på et grønt område i Hasle. Til trods for frostgraderne.

Området ligger tæt på en børneinstitution ved Klokkervej, og ifølge anmelderen er det ældre par flere gange blevet set 'hygge sig' til offentlig skue i området.

Politiet sendte straks en patrulje af sted, men da ordensmagten nåede frem, var parret over alle bjerge.

- Vi skal opfordre det ældre par og andre til at udøve den slags forplantningsforsøg i det private, hvor det ikke støder andre personer. Hvis man vil gøre den slags i det fri, skal de ske på et privat sted, eller et sted hvor der ikke kommer folk forbi, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen.

Han oplyser desuden, at man med en hyrdetime i fuld offentlighed risikerer en sigtelse for blufærdighedskrænkelse, hvis altså politiet når frem i tide.