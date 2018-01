Ældre fynsk kvinde stjal fra Olsen Banden-udstilling

Olsen Banden-fans kan ånde lettet op, efter at et klenodie fra den populære filmserie igen er dukket op.En 67-årig kvinde fra Nordfyn indleverede tirsdag "Egons geniale plan" til Fyns Politi. Pakken havde hun stjålet fra Nordisk Films Olsens Banden udstilling i søndags. Kvinden var blevet taget af videoovervågningen og havde set sig selv begå tyveriet på TV2. Hun fik derfor dårlig samvittighed over besluttede sig for at aflevere den tilbage igen, skriver Fyns Politi på Twitter. Kvinden er nu sigtet for tyveri efter straffelovens § 276 og erkender forholdet. Der er tale om den pakke, som Egon Olsen altid havde med sig ud af fængslet, og som indeholdt planen for bandens næste store kup.