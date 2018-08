Ægteskabsforbrydere skal stoppes i Odense

Ifølge Rigspolitiet udnytter organiserede netværk Danmark til at få mennesker ind i EU ved at arrangere proformaægteskaber. Danmark udmærker sig nemlig ved at give let og billig adgang til giftemål. Og indtil regeringen i maj indgik en aftale med alle Folketingets partier minus Dansk Folkeparti, var trafikken lovlig. Nu skal den stoppes af en ny og 35 mand stor kontrolenhed, der placeres i Odense og skal være køreklar 1. januar. Det skriver avisen Danmark

- Odense er det rigtige sted i Danmark, fordi der er god mulighed for at rekruttere medarbejderne, og fordi der er kort vej til kommunerne i Syddanmark, siger socialminister Mai Mercado (K).

Hun hentyder til Ærø, Tønder, Sønderborg, Langeland og Fanø, der alle satser på den såkaldte bryllupsturisme og sammen med København og Frederiksberg står for langt størstedelen af udenlandske ægteskaber i Danmark. Især Ærø har skabt driftig forretning på det.

Til avisen Danmark siger borgmestrene i Sønderborg, Tønder, Ærø og Langeland alle, at tiltaget er ren og skær centralisering af en opgave, der burde ligge i kommuner. Borgmester i Odense Peter Rahbæk Juel (S) tager dog glad imod det nye kontrolcenter.

- Det er endnu et eksempel på, at statslige arbejdspladser sagtens kan ligge i provinsen, og at Fyn og Odense er et godt sted at placere dem. I Odense uddanner vi jo både jurister, administrationsbachelorer og hk'ere. Jeg håber, at enheden bliver effektiv og gør sit arbejde på en måde, så f.eks. Ærø kan holde gang i deres meget imponerende bryllupsturisme, siger han.