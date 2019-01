Årets anden uge bliver blæsende og med massive regnskyl

I løbet af mandag vil et massivt regnvejr brede sig over hele landet. Så husk paraplyen, opfordrer DMI.

Endnu en grå uge truer, men både mandag og fredag er der chance for en smule sol.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Bolette Brødsgaard.

- Mandag bliver en skyet over hele landet og måske også en smule diset. I Nordjylland og på Sjælland vil der være lokale tågebanker, siger Bolette Brødsgaard.

I Nordjylland og på Læsø er temperaturerne under frysepunktet fra morgenstunden.

- Men de stiger, når tågen letter, og så vil det bare blive en grå dag, siger Bolette Brødsgaard.

I løbet af eftermiddagen mandag kommer der et massivt regnvejr vestfra, som hen på aftenen breder sig til hele Jylland og Fyn. Resten af landet - inklusiv Bornholm - vil få regnskyl natten til tirsdag.

- I aften og i nat er det fat i paraplyen eller på med regntøjet, for der kommer også blæst. Det er et lavtryk, der ligger over Færøerne, som bevæger sig ned til Danmark med regn og blæst, fortæller Bolette Brødsgaard.

- Det bliver sådan en aften, hvor man skal holde sig indendørs, hvis man vil forblive tør.

Især ved Vestkysten ser det ud til at blive blæsende. Natten til tirsdag er der risiko for hård kuling, men det bliver ikke med samme styrke som for en lille uge siden, forsikrer DMI.

- Også om dagen tirsdag vil der komme ret kraftig vind fra nord, vindstød op til stormstyrke og lokale byger, fortæller Bolette Brødsgaard.

Nordenvinden kan presse en del vand ned gennem Kattegat og Storebælt, og DMI overvåger derfor vandstanden nøje.

- Vi holder øje med vandstanden og reagerer, hvis det ser ud til, at der skal varsles noget, men det er endnu for tidligt at sige mere om, lyder det fra Bolette Brødsgaard.

Onsdag og torsdag bliver kolde dage med temperaturer kun lige over frysepunktet. Og de byger, der kommer, kan være med slud eller sne.

- Men fredag ser ud til at blive en ganske pæn dag. På grund af vinden vil det føles koldt, men det bliver den varmeste dag i ugen med temperaturer op til otte grader, lyder meldingen fra DMI.