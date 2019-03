Årets Pressefoto kåret: Se Danmarks bedste billeder

Vinderne af Danmarks mest prestigefulde fotokonkurrence er netop blevet kåret.

København: Den bedste danske fotojournalistik blev fredag hædret, da vinderne af Årets Pressefoto blev offentliggjort ved en stor prisfest på det Kongelige Bibliotek i København. Årets Pressefoto, som i et kaotisk øjeblik stiller skarpt på reality-kulturen, blev taget af Bax Lindhardt. Billedet står stilmæssigt i stærk kontrast til vinderen af konkurrencens anden hovedpris, Årets Pressefotograf, hvor Mathias Svold i dæmpede toner fortæller historier med sin helt personlige fotografiske stemme. 165 fotografer havde sendt 2.545 fotografier og 53 tv/web-produktioner ind til konkurrencen, som blev bedømt af otte dommere - herunder Jysk Fynske Mediers fotojournalist Morten Pape. Pressefotografforbundet, som siden 1974 har stået bag konkurrencen, skriver i en pressemeddelelse sådan om prisvinderne:

Årets Pressefotograf: ?Jeg er floden, og floden er mig?: Owhango, New Zealand: Jack Cashmore hviler sig, efter at han har dræbt og båret en hjort op ad en bakke bag floden. Hjorte er en introduceret art fra Europa, som æder planter ved flodens kanter, der beskytter den mod erosion. Derfor jages de for at holde bestanden nede. Foto: Mathias Svold

Årets Pressefoto I Bax Lindhardts vinderbillede fandt dommerne både et godt billede og en problemstilling, der gør det til Årets Pressefoto: Ungdomskulturens og den digitale revolutions ubønhørlige krav om selviscenesættelse, perfektionisme og facaden, der skal holdes for enhver pris, hvis man vil frem i verden. Realityverdenen handler om at overgå hinanden, og grænserne bliver hele tiden rykket. Det gælder om at skille sig ud og blive set - uanset hvordan og hvorfor og med alle tilgængelige hjælpemidler, kunstige eller ej. Det er ekstremt for at være ekstremt. Men festen, farverne og boblerne står i stærk kontrast til de mange statistikker om unges depressioner, stress og manglende robusthed. Det viser billedet, der ikke fejrer udviklingen, men retter det kolde blitzlys lige på: Se! hvor grelt og vildt det er. Mange ville kunne relatere sig til det og læse noget forskelligt, fordi billedet både er fantastisk og forfærdeligt. Man har det som om, man står der selv og bliver suget ind i malstrømmen. Blitzen fastfryser alt der sker i ét hug, så man får mulighed for at studere hele kaoset i detaljer. På den måde er det lykkedes fotografen at skabe så meget orden, at billedet åbner op for et dybere blik ind i den verden, der kun ser sådan ud på overfladen. Først bliver man lullet ind i en feststemning, men jo mere man kigger, desto mere ser man, og spørgsmålet vokser: Er det i virkeligheden så rart?

Årets Pressefotograf: ?Jeg er floden, og floden er mig?: Whanganui River, New Zealand: ? Hvis floden har det dårligt, så har jeg det dårligt, siger Te Wainuiarua Poa, 21 år. Hun er Maori og døbt efter Whanganuifloden. Hun ser floden som sin forfader. Loven er startskuddet til at skabe en sund flod, men der er lang vej igen, og hun er dedikeret for at fortsætte kampen. Derfor læser hun jura for at lære om alle juridiske aspekter vedrørende flodens rettigheder. Hun bærer altid en halskæde lavet af vulkansten fra udspringet, som symboliserer hendes spirituelle forbindelse til floden. Foto: Mathias Svold

Årets Pressefotograf Mathias Svold bliver Årets Pressefotograf, fordi hans indsendte portfolio har den stærkeste og mest stringente røde tråd. Han ved, hvad han vil og bruger sin visuelle stemme til at fortælle det. Han er en modig fotograf, der helt tydeligt evner at lave stærke fortællinger indenfor et enkelt, samlet visuelt udtryk, der kan dække både action og stilstand. Fotojournalistikken bevæger sig for tiden i en mere kunstnerisk retning, og dette udvalg afsøger netop et grænseland mellem kunsten og fotojournalistikken. Billederne eksperimenterer og presser grænserne, så noget nærmest er underfortalt. Samtidig er der en klar balance mellem alle billederne, selvom nogle er fra udlandet og andre er fra Danmark. Han har turdet tage nogle stille historier op, og har brugt stilen til at opnå sin vision. Det er elegant, at stilen er med til at underbygge indholdet. De dæmpede lys- og farvetoner i kanonbilledet giver fx en følelse af, at man selv har høreværn på. Man ved, der er et brag i virkeligheden, men man kan ikke høre det. Dette er virkelig årets visuelle stemme, som den nye definition af kategorien lægger op til, og dommerne vil gerne være med til at skubbe på en udvikling, hvor fotograferne tør være mere kompromisløse i deres visuelle udtryk.

Årets Pressefotograf: Kystland: En gruppe vinterbadere fra Roskilde tørrer sig efter en morgendukkert. Over en januarweekend i Skagen mødes lokale vinterbaderklubber fra hele landet for at bade i det iskolde hav. Foto: Mathias Svold

Årets Nyhedsbillede, Danmark Asger Ladefogeds vinderserie i kategorien Årets Nyhedsbillede, Danmark, er lavet ved en af den slags begivenheder, der berører en hel nation, og som alle kan spejle sig i: Tabet af en ægtemand og et halvtresårigt ægteskab, der slutter. Tabet af en far, en svigerfar, en farfar. Majestæten som enken, der står tilbage i majestætisk ensomhed. Serien er varieret og godt sammensat, man kommer godt rundt om hele begivenheden, og alle Asger Ladefogeds billeder var de bedste, juryen så fra denne begivenhed. Den er også meget flot og æstetisk af en nyhedsserie at være. Mange andre fotografer indsendte deres version af første billede fra Fredensborg, men Asger Ladefogeds er klart det bedste med en virkelig flot komposition. Her er balance, det er rent, og det er godt set med regenten og de to tronarvinger i døren. Selvom det er en meget iscenesat begivenhed, får man alligevel følelserne med, måske særligt fordi der er noget blidt i dronningens blik mod kisten. Seriens billeder er ikke bare en registrering af nogle fysiske begivenheder, men formår på mange måder også at videreformidle en stemning, som bl.a. farverne er med til at skabe. Gregers Tychos vandt 2. prisen i kategorien med billede af den døde ulv, og fortæller faktisk en historie om det danske velfærdssamfund. Billedet illustrerer frygten for den vilde natur, som har affødt en diskussion herhjemme, som man fx aldrig ville se i Sverige. Debatten om ulvene optog hele landet, men det var følelser, frygt og hysteri i stedet for fakta, der styrede diskussionen. Dommerne understregede, at man selvfølgelig må anerkende, at folk er bange, og fåreejere mister får. Men i Nordjylland talte alle så meget om det, at ingen turde gå gennem skoven, fordi de var overbeviste om, at de ville blive overfaldet af en ulv. Derfor rejser billedet mange tanker om vores samfund og ikke mindst om adskillelsen mellem land og by. For det er på mange måder så dansk og provinsielt, at hele retsvæsenet kommer i spil over en ulv, og at det bliver et stort drama. Der er en vis underfundighed i billedet, som ligger i, hvordan dyrlægen kigger på ulven mens der peges. Det fanger. Hun er tydeligvis fagligt interesseret samtidig med, at der er noget helt absurd i, at der ligger en ulv på bordet hos en dansk dyrlæge.

Årets Pressefotograf: Kystland: Traditionen tro affyrede Kronborgs gamle kanoner skud over øresund, da dronningen besøgte Helsingør på sit sommertogt. Foto: Mathias Svold

Årets Nyhedsbillede, Udland Nikolai Linares har med sit vinderbillede i kategorien Årets Nyhedsbillede, Udland fanget en situation fra en af årets største, men måske sværeste historier at fotografere: Brexit. Billedet er en godt set og en befriende anderledes måde at fotografere en utilgængelig historie på. Det viser den britiske premierminister Theresa May på vej væk fra et klassisk og fotografisk kedeligt møde med pressen, men på billedet er hun symbolsk også på vej væk fra Europa, mens alle problemerne i den nærmest uløselige situation tynger hendes skuldre. Der har sikkert stået en hel masse fotografer til pressemødet, men det her billede siger mere end alt andet fra begivenheden. Der er noget mystisk over det. Bare May og en mikrofon. Det er helt klart en fotograf, der har truffet et valg, og som er blevet hængende efter, at alle andre har taget kameraerne ned og er gået videre. Rasmus Flindt Pedersens billede, som vandt 2. prisen i kategorien Årets Nyhedsbillede, Udland fangede dommerne med det samme, fordi det er et meget anderledes billede, end vi er vant til at se fra konflikter. De plukkede det ud af en større serie fra Yemen, en konflikt mange kalder 'Den glemte krig'. Fotografiet er et smukt eksempel på credoet 'show, don't tell'. Man behøver ikke vise blødende sår for at vise grusomheden i en krig. På den måde er det et meget kontrapunktisk billede, hvor stærke og voldsomme nyheder er blevet kunstnerisk fotograferet - på én gang smukt, men også skræmmende. For bag skønheden og renheden i billedets æstetiske udtryk ligger der et voldsomt krigskaos. Derfor sætter dette enkle, ikoniske billede en masse andre billeder og spørgsmål i gang i hovedet hos beskueren: Hvem er det? Hvordan er det sket? Hvem henter liget? Hvem gør noget?

Årets Pressefotograf: Rugby i New Zealand: Drengene fra Taumarunui Junior Rugby kæmper om bolden i en kamp mod lokalrivalerne. I den stille by Taumarunui langt ude på landet på New Zealands nordø er der ikke meget at give sig til. Derfor er sporten ekstremt populær for byens børn. Rugby er New Zealands uofficielle nationalsport. Foto: Mathias Svold

Årets Portræt, Enkeltbillede Marie Bentzons vinderportræt af den administrerende direktør for Danske Bank er et klassisk, meget malerisk portræt af en stor mand i frit fald. Det er selve personificeringen af årets største journalistiske historie om den skandaleramte bank, men mere blødt fotograferet end de billeder, vi har set fra de mange pressemøder. Her er naturligt lys, men hverken blitz eller jakke. Fordi det er helt enkelt med en sort baggrund uden noget, der forstyrrer, går man hurtigt til hans ansigtsudtryk. Der plejer at være rigtig meget facade på mennesker i så høje stillinger, men her kommer vi ind i hans indre. For er der ikke et kig ind i et splitsekund, hvor han har paraderne nede? Måske. Alle har nok spurgt sig selv: Hvad tænker den mand dog på? Og reelt er billedet helt åbent for fortolkning. Billedet er et godt eksempel på en rutineopgave, hvor billedets betydning og værdi udvikler sig i lang tid efter, det er taget, og i takt med at historien udfolder sig. Thomas Borgen gik af 3,5 måned efter, billedet blev taget. Mathias Svold fik 2. prisen i kategorien og har skabt et klassisk og tidløst portræt af jægeren i New Zealand, som dommerne plukkede ud af en serie. Det er et billede af en mand i sin verden, sit eget space, men det er også et portræt af et miljø. Jægeren på billedet har integritet, og det fortæller noget meget personligt om ham, at han lægger sig på dyret på den måde. For det må kræve en stor fortrolighed med naturen at lægge sig på et dyr, man lige har dræbt, og man tænker uvilkårligt på sit eget travle liv i storbyen, hvor naturen er langt væk. Billedet er samtidigt åbent for fortolkning, fordi det beholder sin mystik ved at holde noget tilbage, så man ikke bliver færdig med det så hurtigt. Der er gået meget forud for øjeblikket, og man digter let videre på det selv: Hvad er der sket før, og hvad skal der ske bagefter?

Førstepris i kategorien Årets Nyhedsbillede, Danmark: Prins Henriks død: Efter en længere periode med skrantende helbred, sygdom og en demensdiagnose sov Hans Kongelige Højhed Prins Henrik ind tirsdag den 13. februar 2018. Han blev 83 år gammel. To dage efter Prins Henriks død flyttes hans båre fra Fredensborg Slot i Nordsjælland til Amalienborg Slot i København. 51 år tidligere blev Dronning Margrethe og Prins Henrik gift på Fredensborg slot den 10. juni 1967. Foto: Asger Ladefoged

Årets Portræt, Serie nders Rye Skjoldjensen har med sin vinderserie i kategorien Årets Portræt, Serie fundet en underspillet og fin måde at vise en anden side af Me-Too-problematikken på. Billedteksterne løfter historien op, så man ser billederne på en anden måde. Der er helt sikkert mange, der kan genkende sig selv i fortællingerne - både mænd og kvinder. Serien viser også, at det heller ikke er en problematik, der er sort/hvid, men at der er mange grænseflader. Personerne er respektfuldt fotograferet, men man kommer alligevel tæt på, fordi fotografen mærker dem. Så det gør faktisk ikke noget, at nogle af dem er anonyme. Serien viser en stor variation i intimitet og åbenhed, og det er dejligt, at der også er same-sex par, hvilket understreger, at krænkelser ikke kun foregår i heteroforhold. Mads Nissen vandt 2. prisen i kategorien med en stram, velfungerende og gennemført serie med mange nuancer. Selvom alle billederne handler om hjemløse og er helt ens i udtrykket, får man alligevel præsenteret mange temaer: Sex, fordomme, misbrug, og hvordan man helt lavpraktisk passer sine tænder, når man bor på gaden. Billederne er uhyre detaljerede og tæt på, men det er den store historie, man får fortalt. Det er umuligt ikke at reagere fysisk og følelsesmæssigt på billederne, og det er også en kvalitet. Den første reaktion er at kigge væk, men så tillader man sig selv at gå på opdagelse i fotografierne, og så vinder nysgerrigheden og medfølelsen over ubehaget.

Førstepris i kategorien Årets Nyhedsbillede, Danmark: Hendes Kongelige Højhed Dronning Margrethe venter uden for Christiansborgs Slotskirke på Prins Henriks båre, som er på vej fra Amalienborg Slot. Foto: Asger Ladefoged.

Årets Sportsbillede Claus Søndbergs vinderbillede i kategorien Årets Sportsbillede er et dejligt eksempel på et fotografi, der indfanger det 'afgørende øjeblik'. Det er et klassisk sportsbillede med masser af action, det er fanget helt rigtigt lige dér, hvor målvogterens blik følger pukken i det splitsekund, der er mål. Det er rigtig svært at arbejde med sport, hvor der er masser af dækkende beskyttelsesudstyr, fordi man ofte har svært ved at afkode, hvad spillerne føler. Ishockey er desuden også en af de sværeste sportsgrene at fotografere, fordi det går så stærkt. Men her er der både elementer af at være inde i kampens frysende hede, samtidig med at man kan aflæse ansigter og følelser. Sport handler om at vinde og tabe, og her er begge dele i samme billede. Fotografen får også credit for at være så teknisk nørdet, at han har været der og sat sit udstyr op på forhånd på denne måde. 2. prisen i kategorien gik til Hans Ravns billede fra MMA-stævnet viser et paradoksalt øjeblik, hvor den brutale sportsgren helt stille ramler sammen med fine følelser og noget næsten sårbart. Der er noget hengivent i billedet, eller en form for overgivelse. Ingen ser ud som om, de er kommet til skade, og bliver der nusset i håret? Det er overraskende følsomt, fordi det viser så blide følelser i kontrast til den hårde sport. Man kan blive ved med at kigge på det billede. Hvis man beskar det, så man kun så deres ansigter og arme, ville man ikke ane, at det handlede om en hård sport, men bare tro, at de var to elskende.

Førstepris i kategorien Årets Nyhedsbillede, Danmark: Særligt indbudte gæster var inviteret ind i kirkerummet, hvor Prins Henrik i tre dage lå på castrum doloris ? latin for smertens leje. En skik kongehuset har fulgt i Christiansborg Slotskirke siden 1746. Foto: Asger Ladefoged.

Årets Kulturbillede Linda Kastrups vinderserie i kategorien Årets Kulturbillede har et meget højt æstetisk niveau. Den er både sjov og vemodig på samme tid og ualmindelig velredigeret. Det er lykkedes fotografen at skabe en serie, der er ekstremt nærværende, selvom den handler om meget store dyr. Noget af det fine nærvær opstår, fordi serien især viser forholdet mellem mennesker og dyr. Historien er yderst aktuel, og i billederne ligger der også den melankoli, der understreger, at det er en æra, der slutter. Store dyr i cirkus er en anakronisme, og måske er cirkus i sig selv måske også på vej ud i historiens tåge. Samtidig viser billederne på en fin og underspillet vis, hvorfor det er blevet ulovligt, og man kommer til at tænke på truede dyrearter, når man ser den. 2. prisen i kategorien Årets Kulturbillede gik til Tim Kildeborg Jensen, som fangede en af årets store historier: Tabet af Kim Larsen, den folkeligste kunstner af dem alle. Hans betydning for kulturen i Danmark er enorm. Der er ingen danskere, som han ikke har berørt på en eller anden måde, og det er værd at hædre ham og hans betydning. Dette er en anden slags billeder end de mange koncertfotografier, der også var sendt ind i år. Her fornemmer man, at om lidt bliver her stille. Det, der ved første øjekast kan virke ufærdigt, viser sig at have mange lag: Hatten, smilet, stokken, skrøbeligheden og overskuddet, på trods af at han virker brugt. Han ser blidere ud end på mange andre billeder, som vi kender ham fra. Det er første koncert efter sygdommen, og så var der alligevel ikke så lang tid igen. Han letter på hatten, og går ud. Vi letter på hatten, bøjer os og siger: Tak for sangen, Kim.

Førstepris i kategorien Årets Nyhedsbillede, Danmark: Seks dage efter prinsens død står danskere i kø for at tage afsked med prinsen. 20.000 danskere sagde farvel til Prins Henrik i de tre dage, hvor han lå castrum doloris. Dagen efter blev han bisat. Efter eget ønske valgte prinsen at blive kremeret, hvor halvdelen af asken skulle spredes i havet, og den anden halvdel nedgraves i Fredensborg Slotshave. Foto: Asger Ladefoged.

Årets Reportage, Danmark Sofie Mathiassen har med sit vinderbillede i kategorien Årets Reportage, Danmark fanget et ømt og smukt øjeblik i to menneskers liv og den enes død. Dommerne blev meget rørt helt fra start, fordi man i billedet mærker så meget kærlighed og sorg på en måde, vi ikke får at se så tit. Der ligger meget historie i deres lange samliv, som nu er slut. Man bliver både ked af det og rørt over kærligheden. Vi har så meget berøringsangst overfor døden, over at vi selv skal dø og overfor vores kæres død. Men her bliver døden afmystificeret. Både fotografen og hustruen hjælper os med at forstå, og med at gøre døden naturlig, og vi invaderer på ingen måde deres særlige øjeblik. Det er værdigt fotograferet, ellers kunne man ikke lave dette billede, som dommerne plukkede ud af en serie. Miriam Dalsgaards serie fra Udrejsecenter Sjælsmark blev belønnet med en 2. pris i kategorien Årets Reportage, Danmark og viser et liv i limbo. Juryen har set mange historier fra forskellige flygtningecentre, men denne her er usædvanligt, godt set, godt fotograferet og godt redigeret. Fotografen er på ingen måde en fototurist på stedet. Det hele er stille og roligt, og vi er helt tæt på, selvom der er meget få følelser i billederne. Blandingen af de pæne, velkomponerede billeder og det kaos, der hersker i nogle af rummene som fx køkkenet, fungerer rigtig godt. Der er også en stærk kontrast mellem voksne og børns måde at håndtere situationen på. Børnene leger, og de voksne bliver syge. Det er en fotograf, der ikke sætter sig selv i fokus, men lader historierne fylde samtidig med, at det er nøgternt og hverken insisterende eller postulerende. Diskussionen om forholdene for de udviste asylansøgere fylder meget i debatten, og det er fotojournalisternes opgave, at være alles øjne på stedet og levere de billeder, der er med til at kvalificere debatten. Så er det op til beskueren selv at tage stilling.

Førstepris i kategorien Årets Nyhedsbillede, Danmark: Efter en længere periode med skrantende helbred, sygdom og en demensdiagnose sov Hans Kongelige Højhed Prins Henrik ind tirsdag den 13. februar 2018. Han blev 83 år gammel. Et sidste farvel. Prinsens båre bliver efter bisættelsen kørt væk fra Christiansborg Slotskirke. Foto: Asger Ladefoged.

Årets Reportage, Udland Jacob Ehrbahns vinderserie fra rohingya-flygtningelejren i Bangladesh er både helstøbt og rigtig god fortælleteknisk. Serien, som blev kåret som vinder i kategorien Årets Reportage, Udland er varieret, men der er langt mere nærvær i alle billeder, end man er vant til at se i billeder fra andre konflikter. Man kan helt fysisk mærke stedet, og fotografen kommer hele vejen rundt om lejren, hvor der også er glæde. Derfor tror man på det. I mange billeder er der flere lag, så man bliver nysgerrig, og det kræver tid at afkode dem. Dommerne udtrykte stolthed over, at danske fotografer tager ud i verden med hjertet, og at de forstår at formidle konflikter og menneskelige tragedier, så vi bliver berørt. Og netop denne serie er bevis på, hvad dygtige fotografer kan, når de rejser ud. 2. prisen i kategorien gik til Sigrid Nygaard, som har været i Nordkorea og har skabt en serie, hvor tonen er stærk og ren. Hun har været der i 7 dage og fået præsenteret en selektiv virkelighed, hvilket øger risikoen for, at billederne bare bliver en forlængelse af propagandaen. I Nordkorea kommer man nemlig ikke tæt på og ikke hjem til nogen, og derfor er man nødt til at lave historierne på distancen. Så hvis missionen skal lykkedes, kræver det både en fotograf, der forstår at tage og udvælge billederne og en læser, der kan gennemskue meningen. Og serien her står stærkt med sin egen ironi, for vi køber ikke illusionen. I stedet er det billeder, der vidner om et skræmmende og uigennemskueligt samfund - på én gang spooky og meget menneskeligt. Det er surrealistisk, fordi husene ligner dukkehuse og menneskerne ligner voksdukker, men samtidig er det, hvad nordkoreanerne gerne vil vise. På billedet i toget krakelerer glansbilledet helt, for det er ikke en lykkelig familie, men en karikatur.

Førstepris i kategorien Årets Nyhedsbillede, Danmark: Otte officerer fra Den Kongelige Danske Livgarde bærer prinsens båre ind i Christiansborg Slotskirke. Foto: Asger Ladefoged.

Årets Danske Hverdagsbillede Thomas Nielsens vinderbillede i kategorien Årets Danske Hverdagsbillede, er sprængfyldt med energi. Det er skudt lige på, og der er gang i farverne, bevægelserne og alle elementer i rummet med de mange detaljer. Billedet er også lidt absurd især takket være mandens habit. Men man kan ikke komme uden om, at det er livsbekræftende og generøst, og man bliver glad af at se på det. Det bliver også et billede på velfærdsdanmark og den politiske korrekthed, hvor man udstikker en masse retningslinjer for, hvordan man lever et godt liv uden rygning og med begrænset alkohol. Her er der nogen, som lever på trods af alle disse råd. Der er højt til loftet, og på bodegaen ligger tolerancentærsklen lige så højt: Du vil altid blive respekteret for den, du er. Tanja Carstens Lunds billede, som blev hædret med 2. prisen i kategorien indeholder en klar og måske lidt ironisk reference til den gamle turistplakat for Danmark. Det er paradoksalt, at der er så trygt i Danmark, når der sker så voldsomme, dystre ting omkring os med klima, krig osv. Samtidig er billedet et snapshot af hverdagen og et af de øjeblikke, man fortæller om, når man kommer hjem. Det er meget nordisk, her er rent, og vi følger reglerne. Ligesom vinderbilledet er dette også meget umiddelbart. Man smiler, når man ser det, og dommerne spurgte retorisk, om ikke det også er okay at vælge denne slags følelser, i stedet for altid kun at fokusere på de store og de sørgelige.

2.pris i kategorien Årets Nyhedsbillede, Danmark: Den danske ulv: På Veterinærinstituttet i København har de netop modtaget den ulv, som blev skudt ved Ulfborg. Foto: Gregers Tycho.

Årets Åben Klasse/Long Term Søren Bidstrups vinderserie i kategorien Åben Klasse/Long Term viser hele den brede journalistik fra USA kogt ned til nogle virkelig fede billeder. Det her er amerikansk politik, man kan forstå. Vi associerer os så ofte med det land, men denne serie understreger, hvor væsensforskelligt det er. Den rører os måske ikke så meget, men man bliver klogere, for det er virkelig et bredtfavnende portræt af USA med stor geografisk bredde, mange sociale lag, mange miljøer og mange udtryk. Serien er meget gennemarbejdet med 15 store scener, eller måske i virkeligheden 15 små 'film'. For der er historier i hvert eneste billede, og man kan gå på opdagelse i dem alle, og hele tiden se noget nyt. Her er utroligt mange detaljer uden, at det roder. Dommerne fremhævede bl.a. også billedet af arrestanten og stillede spørgsmålet: Hvorfor er der ikke nogen, der laver den slags i den danske hverdag? Mikkel Hørlyck blev belønnet med en 2. pris i kategorien for at have skabt en kompromisløs serie, der tager os hudløst tæt på. Den sort-hvide stil tilfører noget råhed, så den går rent ind. Der bliver ikke lagt nogen fingre i mellem her. Samtidig er den respektfuldt fotograferet, nænsomt og rørende. Men der er også vildskab i serien, og dommerne vil gerne rose fotografen for at blive i det helt nære. Her er der ingen steder, man kan gemme sig som fotograf, og det handler ikke bare om 'adgang', men også om, hvad man bruger den adgang til. Her har fotografen dygtigt og velvalgt brugt den til at komme endnu tættere på historien og det liv, der portrætteres.

Førstepris i kategorien Årets Nyhedsbillede, Udland: En stædig dame: Englands premierminister Theresa May går tilbage til Downing Street 10 efter at have holdt sin tale til folket om, at hun ikke går af endnu, men heller ikke genopstiller ved næste valg. De sidste to dage har hun udskudt den sidste Brexit-afstemning, rejst til Bruxelles for at forhandle nye aftaler, og hendes lederskab er blevet bragt til afstemning af hendes egne konservative partimedlemmer. Hun vandt dog afstemningen og forblev på posten som landets premierminister. Men en endelig aftale om Brexit mangler. Foto: Nikolai Linares.

Årets Korte Indslag, tv/web

2.pris i kategorien Årets Nyhedsbillede, Udland: Landet verden glemte: Al-Hodeidah, Yemen: Nada Aiyah var på vej væk fra frontlinjen med sin familie, da deres bil pludselig ramte en vejsidebombe. Den 12-årige pige blev dræbt på stedet. Hidtil er det blevet anslået, at 10.000 mennesker er blevet dræbt som direkte følge af den væbnede konflikt. Det reelle tal er formentlig meget højere. Den uafhængige organisation Armed Conflict Location and Event Data Project vurderer antallet af dræbte til at være mindst fem gange højere og måske så højt som 80.000. Dertil kommer de mange tusinde, der er døde af underernæring og sygdomme som kolera. Foto: Rasmus Flindt Pedersen.

Jonathan Worre Kronborg Grevsenvandt førsteprisen i kategorien Årets Korte Indslag med en velfortalt, helstøbt produktion, der inspirerer og skiller sig ud visuelt. Den formår at gøre et nørdet emne interessant og overrasker bl.a. i valg af fortæller. Der er tænkt over alt i produktionen, som ikke benytter sig af unødige effekter eller tricks undervejs. Visuelt viser den alt det, fortælleren ikke kommer ind på, og tilfører hermed et ekstra lag til fortællingen, uden at være påtrængende eller dominerende i billedsproget. Kort og godt - det er journalistisk velafbalanceret, der er ikke et eneste dårligt billede, og formen giver plads til at lede seeren ind i historien. Ganske enkelt smukt.

2.pris i kategorien Årets Portræt, Enkeltbillede: ?Jeg er floden, og floden er mig?: Owhango, New Zealand: Jack Cashmore hviler sig, efter at han har dræbt og båret en hjort op ad en bakke bag floden. Hjorte er en introduceret art fra Europa, som æder planter ved flodens kanter, der beskytter den mod erosion. Derfor jages de for at holde bestanden nede. Foto: Mathias Svold.

Årets Korte Indslag, tv/web, 2.-pris

Førstepris i kategorien Årets Portræt, Serie: Grænseland: I portrætserien ?Grænseland? taler mænd i alle aldre om deres erfaringer med sexuelle gråzoner og grænser. Om dengang, de gik for langt, og om de gange, hvor de måske ikke gik langt nok. Om dilemmaet ved at være en erobrer, der skal række ud efter et kys, uden at blive en krænker, der skrider ind over en grænse. Hvordan føles det at bære dét ansvar ? og hvordan føles det at svigte det? ? Jeg kan ikke rigtig huske, hvordan hun så ud, men jeg kan huske, at hun stod alene. Jeg gik over til hende, og jeg tog mine hænder omkring hendes ansigt og holdt godt fast, og jeg hev hende ind mod mig. Og jeg kunne se en eller anden form for frygt i hendes øjne, en klar tilkendegivelse af, at det her ville hun ikke. Jeg sagde: ?Slap nu af. Jeg vil jo bare have et kys.? Og jeg hev hende helt ind til mig, og jeg kyssede hende, og jeg gik. Foto: Anders Rye Skjoldjensen.

2. prisen Fra Aleppo til Hanstholm af Heidi Skibsted viser journalistisk dybde og fortæller en vigtig og relevant historie. Det er formidlet på en måde, der giver os indblik i livet på begge sider af bordet og så er den både tankevækkende og sjov. Dommerne hæftede sig især ved, at reportageelementerne ikke er opstillede, men giver et ærligt og varmt indblik i en hverdag, man som seer tror på. Det er ægte mennesker, som er skildret i en ikke-konstrueret kontekst, der også rent visuelt er tro mod sine omgivelser. Emnet i produktionen skildres ofte tungt og med fronterne trukket op. Her bliver i stedet på fineste vis gjort opmærksom på kulturelle normer og forskelligheder med små finurlige kommentarer igennem hele historien. Det er klassisk lokalstof, der ligger klasser over det forventelige.

Førstepris i kategorien Årets Portræt, Serie: ? Jeg tror helt sikkert, at jeg har overhørt det første nej lidt, at jeg ikke helt tog det for gode varer. Og det næste nej var helt sikkert ikke lige så standhaftigt. Resten af det var bare sex. Der var ikke noget hårdhændet i det og ingen tvang. Men den ene bøjede af for den anden, som var meget insisterende, og det er hele problemet ? at jeg ikke respekterede det nej. Thomas Wittenburg, 35 år. Foto: Anders Rye Skjoldjensen.

Årets Lange Indslag, tv/web, vinder

Førstepris i kategorien Årets Portræt, Serie: ? Jeg begynder at kærtegne hende. På et tidspunkt siger hun nej, men jeg hører det ikke rigtigt som et nej. Jeg opfattede det, vi var i gang med, som en del af vores normale rutine. Så jeg husker det mere som et ?nej, jeg er lidt træt?. Så jeg fortsætter med at kæle for hende, og jeg tolker det, som om hun reagerer positivt på min berøring. Vi har samleje. 'Peter' 27 år Foto: Anders Rye Skjoldjensen.

Julie Meldhede Kristensen & Andreas Merrald vandt førsteprisen i kategorien med produktionen Distant Love. Indslaget er nyskabende hele vejen igennem. Som et stort eksperiment, der rammer helt rigtigt, og hvor flow, komposition, sammenhæng og visuelle virkemidler går op i en højere enhed. Vi genkender os selv i de skildrede personer og de situationer, de står i. Det rammer meget præcist ned i det moderne liv og giver os et indblik i millenniumudgaven af et parforhold, hvor nærhed også udøves på afstand. Årets Lange Indslag, tv/web, 2.-pris blev tildelt Mads Køngerskov med en produktion, som er et eksempel på 'next level tv', der er langt fremme visuelt, og som går langt ud over den gængse tv-skabelon. Kvaliteten er både til stede journalistisk og visuelt. Der er flere steder, hvor billederne ville kunne stå alene som stærke stills og de effekter, der er brugt undervejs, styrker historien frem for at larme og overdøve den. Reportageelementerne fremstår ægte og uden påvirkning, og fortællemæssigt er der udvist mod i forhold til at give plads til stille perioder i historien. Produktionen flytter vores syn og tanker i nye retnin

Førstepris i kategorien Årets Portræt, Serie: ? Jeg kan huske, at jeg syntes, at nogle af de andre drenge talte om piger på en måde, som jeg syntes var ubehagelig. Jeg har senere tænkt, at det primært nok var dem, der endnu ikke havde prøvet noget. Hvor skulle de vide det fra? Morten Thing, 72 år. Foto: Anders Rye Skjoldjensen.

Årets Åben Klasse, tv/web, vinder

Førstepris i kategorien Årets Portræt, Serie: ? Og så ville jeg nok sige til ham, at jeg ikke mener, at man har garderet sig, blot fordi man har spurgt. Bare fordi jeg er sådan en, der taler om sex og er tryg ved det, behøver min sexpartner jo ikke at være så verbal. Så jeg burde måske have reageret mere konsekvent på hans kropsprog. Stoppet. Sagt, at vi jo kunne sidde og snakke. Eller bare ligge og nusse lidt. 'Daniel' 28 år. Foto: Anders Rye Skjoldjensen.

Selvom emnet er Smukfest, har redaktøren egentlig sendt sit hold på en utaknemmelig opgave, der er dækket en million gange før år efter år. Alligevel har Casper Dalhoff formået at nytænke genren på en original måde. Som læser får man lyst til at gå på opdagelse i det visuelle, fordi stilen og ideen er enkel og rigtig tænkt. Alligevel kan man blive ved med at opdage nye elementer. Allerede fra start åbnes der flot op for stemning og det univers, vi befinder os i. Man er ganske enkelt godt underholdt og forelsket i produktionen fra første billede.

Førstepris i kategorien Årets Portræt, Serie: ? Jeg oplever også, det er en god idé at tale undervejs om, hvad man har lyst til ? Når jeg har været sammen med piger, hvor vi har kunnet gøre det, har jeg følt mig meget mere sikker i, at der også var samtykke. Sune Christensen, 27 år. Foto: Anders Rye Skjoldjensen.

Førstepris i kategorien Årets Portræt, Serie: ? Jeg får sat et kondom på, og så er det, som om hun skifter humør. Fra at have været livlig og varm, blev hun pludselig distanceret. Det var ikke et stopskilt, hun holdt op ? det var mere, som om hun gled lidt væk i kontakten. Og da vi så begyndte at bolle, tænkte jeg, at det var mærkeligt, at hun ikke var så aktiv mere. Det var ikke noget med, at hun skubbede mig væk eller noget. Men hun var der ligesom ikke rigtig mere. Jacob, 27 år. Foto: Anders Rye Skjoldjensen.

Årets Åben Klasse, tv/web, 2.-pris

Førstepris i kategorien Årets Portræt, Serie: ? Jeg fik det nærmest fysisk dårligt ved tanken om, at jeg havde gjort noget nederen med min seksualitet mod et menneske, som jeg holder af, fortæller Bjarke. ? Jeg havde nogle dage, hvor jeg tænkte over, hvordan det ville komme til at ændre mit liv. Om jeg skulle til at tænke på mig selv som ?sådan en?. Bjarke Due Gunslev, 30 år. Foto: Anders Rye Skjoldjensen.

Det er næsten som et eventyr, hvor de små vinder på trods af alle odds. Produktionen, som er lavet af Jonas Bertelsen, TV 2/Fyn, forsøger sig med noget nyt, og det er blevet til en inspirerende og forfriskende produktion, der efterlader adskillige smil på læben undervejs. Jonas Bertelsen har taget stilling til hvert enkelt billede og i bedste Wes Anderson ånd indgår der skæve indklip, der stadig er vedkommende. Musikken er brugt fint undervejs, og stilen inspirerer til nye formater.

2.pris i kategorien Årets Portræt, Serie: - Jeg fik lavet gebisset en måned før min 50-års fødselsdag, og for første gang i næsten 40 år kunne jeg spise min livret: stegt flæske med persillesovs. Stegt flæsk med persillesovs slår fandeme alt. Det er bedre end sex. Når man ikke har fået sin livret i 40 år, kan kvinderne godt pakke deres kusser sammen. Det er, hvad mit gebis betyder for mig. ?Påske?, 51 år. Foto: Mads Nissen

2.pris i kategorien Årets Portræt, Serie: Se mine tænder, Danmark!: De plejer at knibe kæberne sammen i skam over deres dårlige tænder. Otte selverklærede sk

Foto: Mads Nissen/Politiken/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Portræt, Serie: ? Folk siger de modbydeligste ting til mig: Du er et klamt svin, at du ikke kan passe bedre på dine tænder. ?Luk munden, når du smiler?. Jeg husker særligt en pige. Vi havde skrevet sammen i noget tid, og da vi endelig skulle mødtes hjemme hos hende, så hun på mig og sagde det op i mit åbne ansigt: ?Vi kan simpelthen ikke være sammen, når du har sådan nogle tænder?. Det er 13 år siden nu. René Bundgaard, 45 år. Foto: Mads Nissen (Billede 3/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Mads Nissen/Politiken/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Portræt, Serie: ? Det føles ad helvede til, hvis jeg mærker efter i min mund lige nu. Der er jo snart ikke flere tænder tilbage. Og det er ligesom ikke særlig lækkert for pigerne at kysse sådan en mund her. Der sker så meget, når man bor på gaden. Jeg fik én på siden af hovedet ? og så kunne man pille resten af tanden ud. Når sådan en tand først er slået løs, skal den bare rokkes frem og tilbage nogle gange, så er det bare med at hive den ud, når den er løs nok. Du får en anden smertetærskel, når du lever på gaden. Allan Andersen. Foto: Mads Nissen (Billede 5/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Mads Nissen/Politiken/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Portræt, Serie: ? Jeg ønsker bare at kunne smile igen. Jeg ønsker bare at kunne tygge igen. Jeg ønsker ikke at løbe rundt med munden lukket, fordi jeg er bange for, at jeg lugter ud af den. Jeg savner at spise chips. Og flæskesvær. Jeg har altid smagen af råddenskab i munden. Af betændelse. Jeg lugter ud af munden, selv om jeg børster tænder morgen, middag og aften. Jeg har heller ikke lyst til at smile, for så ser folk mine tænder og har alle deres fordomme om, at jeg sikkert er misbruger. Men mit misbrug stoppede for 20 år siden. Henriette Hoberg, 44 år. Foto: Mads Nissen (Billede 6/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Mads Nissen/Politiken/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Portræt, Serie: ? Jeg kom til skade ved en arbejdsulykke. Det betød 3 1/2 år med mange operationer, hvor jeg fik rigtig meget morfin, så jeg blev morfinist. Og senere gjorde det, at jeg blev narkoman. Mine tænder gik helt amok. De blev ætset op indefra af den flydende metadon, jeg fiksede. Det er hamrende dyrt, når man går til tandlæge, så valget blev at få hevet tænderne ud. Jeg har to implantater, der er lavet af guld, fordi det skulle være ligesom sådan et tryklåssystem. Men spidserne river tungen, og jeg hader at have gebis på. Steen Rosenquist, 63 år. Foto: Mads Nissen (Billede 7/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Mads Nissen/Politiken/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Portræt, Serie: ? Jeg har måttet tage nogle store beslutninger her i livet. Jeg har givet afkald på et barn. Måske havde jeg overskuddet, men jeg kunne ikke give hende det liv, som hun skulle have. Jeg har været ude af misbruget i omkring 10 år. Jeg har ingen tænder tilbage nu. Der er fuldstændig ryddet. Jeg har haft en helprotese i 8 år. Det hæmmer mig i mange ting, blandt andet det seksuelle. Jeg kan ikke lide at se på mig selv. Jeg får at vide, at jeg udtaler tingene anderledes ? så jeg taler langsommere, for at folk bedre kan forstå mig. Karin Winther, 53 år Foto: Mads Nissen (Billede 8/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Mads Nissen/Politiken/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Portræt, Serie: ? Man sover ikke ordentligt på gaden. Man sover med et øje på klem. Problemer, stress og alle tankerne fylder. Man ligger og skærer tænder i stedet for. Og når jeg vågner om morgenen, er jeg helt øm. Inden jeg flyttede på gaden, havde jeg sunde og stærke tænder, men nu har jeg ikke været ved tandlæge i 12 år og har fået paradentose. Det føles ulækkert i min mund. Du kan jo ikke børste tænder og pleje dine tænder på gaden. Hvor skal man så børste tænder? I en vandpyt? Britta Larsen, 62 år. Foto: Mads Nissen (Billede 4/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i f

Foto: Claus Søndberg/Nordjyske Medier/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Sportsbillede: 6-0 ...: Frölundaborg, Gøteborg, Sverige. Frölunda Indians vandt 6-0 over Aalborg Pirates i Champions Hockey League. Foto: Claus Søndberg **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Linda Kastrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Kulturbillede: De sidste elefanter: Elefanterne Djungla, Lara og Jennys er på den endelige tur i manegen i Cirkus Arena. En ny lov, der forbyder brug af vilde dyr i cirkus, er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Det er slut. Sommeren 2018 rundt i Danmark med Cirkus Arena er en afsked med bifald, savsmuld og cirkusprinsesser. En ny lov forbyder vilde dyr i cirkus. Foto: Linda Kastrup (Billede 1/6) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Linda Kastrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Kulturbillede: De tre hun-elefanter er af afrikansk herkomst og født i cirkus. I vinterhalvåret er de i cirkus i Spanien eller Italien. Foto: Linda Kastrup (Billede 2/6) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Linda Kastrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Kulturbillede: Elefantdomptør Rudi Althoff har i 5 år passet elefanterne. De tre elefanter har været sammen altid. De vil sandsynligvis sørge over at miste forbindelsen til deres faste dyrepasser. Og ifølge Rudi vil de utvivlsomt gøre det, hvis de skilles ad. Det er endnu uvist, hvad der skal ske med Lara, Djungla og Jenny. Foto: Linda Kastrup (Billede 3/6) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Linda Kastrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Kulturbillede: Elefanterne passes af tre faste dyrepassere, spiser over hundrede kilo foder om dagen hver og slubrer ca. 150 liter vand afhængigt af vejret. Vognen her er ikke til at bo i, kun til transport. Foto: Linda Kastrup (Billede 4/6) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Linda Kastrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Kulturbillede: Lara og Djungla er 31 år og Jenny er 29 år. Loven mod brug af vilde dyr i cirkus er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Foto: Linda Kastrup (Billede 5/6) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Hans Ravn/Nordjyske Medier/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Sportsbillede: Lykken er en sejr: Cage Warrions, MMA-stævne i Frederikshavn: Andreas Boye, MMA Trondheim, vinder her over Oskar Lang, Frederikshavn MMA. Foto: Hans Ravn **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Linda Kastrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Kulturbillede: Elefanter trives lige som mennesker bedst i en tryg flok. Cirkus Arena taler med Knuthenborg Safaripark om et fristed til Djungla, Lara og Jenny. Foto: Linda Kastrup (Billede 6/6) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Tim Kildeborg Jensen/Freelance/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Kulturbillede: Kim Larsen: Kim Larsen gjorde comeback i Nyborg efter sin kræftsygdom. Tre måneder efter var Kim Larsen død. Foto: Tim Kildeborg Jensen **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Sofie Mathiassen/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Reportage, Danmark: Men størst er kærligheden: Poul og Else Mathiassen mødte hinanden i 1960. Else var sygeplejerske, og Poul ingeniør. Da Poul fik tilbudt job i Iran, sagde han til sin nye arbejdsgiver, at han lige skulle giftes først, så? Else kunne komme med. Efter fem år i Iran vendte de hjem til Danmark, flyttede i hus i Skanderborg og fik to børn. De var hinandens store kærlighed og nåede at være gift i 57 år. I 2011 fik Poul diagnosticeret demens og Parkinsons sygdom. Da havde han allerede i flere år haft dårlig hukommelse, koncentrationsbesvær og mangel på fornemmelse for tid og sted. Da sygeplejerskerne på plejecenteret fortalte Else, at Poul snart ville dø, blev hun hos ham. Hun sov på en madras på gulvet ved siden af hans seng. Poul døde den 9. april 2018. Foto: Sofie Mathiassen. **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Miriam Dalsgaard/Politiken/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Reportage, Danmark: På familiens værelse på Sjælsmark, fletter Özlem på 10 år sin mor Howeida´s hår. Hendes mor har været her i 14 år. Hendes far har været her i 17. Özlem er født og opvokset i Danmark. Den ellers livsglade Özlem er i en psykolograpport fra 2015 blevet beskrevet som i stigende grad grådlabil og aggressiv. Hun var begyndt at slå sin storebror, men blev ulykkelig over det bagefter, og hun kunne ikke forstå, hvorfor hendes mor og far ikke gik på arbejde som andre børns forældre. Foto: Miriam Dalsgaard. (Billede 2/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i dans

Foto: Miriam Dalsgaard/Politiken/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Reportage, Danmark: De afviste børn ? Udrejsecenter Sjælsmark: Der bor omkring 90 børn på Udrejsecenter Sjælsmark. De er børn af afviste asylansøgere. Deres forældre vil eller kan ikke rejse hjem. Det er hensigten, at alle børn af afviste asylansøgere skal bo her. Folketingets Ombudsmand konkluderer i en redegørelse, at forholdene vanskeliggør børnenes opvækst og begrænser deres mulighed for udvikling. Oprindeligt var det ikke meningen, at der skulle bo børn på centret i længere tid. Det blev ændret politisk, og i slutningen af 2018 havde 28 børn boet der mere end 12 måneder. Tasnim 5 år. Hun er iført sin prinsessekjole og har lige været til koncert i klubhuset, hvor børnene sang med og var glade. Men disse forhold gør ifølge Dansk Flygtningehjælp ikke Sjælsmark til et center, der er egnet til børn. ? Mens et kortvarigt ophold på et udrejsecenter op til en planlagt udsendelse kan være acceptabelt for afviste børn og unge, er påbuddet om opholdspligt på udrejsecenter til familier, der befinder sig i en fastlåst udsendelsesposition, og som politiet ikke har kunnet udsende tvangsmæssigt i årevis, en uacceptabel tilsidesættelse af barnets tarv. Foto: Miriam Dalsgaard. (Billede 1/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Miriam Dalsgaard/Politiken/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Reportage, Danmark: Ibrahim Amin kommer hjem fra skolen i Blovst - rød, hvor han har gået i 6 år. Han går gennem de rungende tomme gange og åbner døren ind til de tre rum, hvor han bor med sine forældre og sin lillesøster. Han lægger sig under sin dyne og folder sine hænder. Så begynder han at bede til gud. Familien, der er turkmenere fra Irak, er konverteret til kristendommen, og Ibrahim beder dagligt. Han beder om, at familien kan få lov til at blive på Sjælland. Han beder og spørger, om han og hans familie ikke nok kan få opholdstilladelse. Foto: Miriam Dalsgaard. (Billede 3/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Miriam Dalsgaard/Politiken/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Reportage, Danmark: Fra værelserne på Sjælsmark er der adgang til nogle rum med lange håndvaske. Her vaskede soldaterne sig, dengang Sjælsmark var en kaserne. Nu er de fleste af vaskene rustfarvede og uhumske. Her børster Özlem på 10 år tænder. Uro, ensomhed og uoverskuelighed. Sådan beskriver Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, børnenes hverdag på Udrejsecenter Sjælsmark. I en ny redegørelse konkluderer han, at forholdene ?vanskeliggør børnenes opvækst og begrænser deres muligheder for naturlig udvikling og livsudfoldelse.? Foto: Miriam Dalsgaard. (Billede 4/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Miriam Dalsgaard/Politiken/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Reportage, Danmark: Hjertet slår, der er 10 fingre og 10 tæer. Pigen skal hedde Maja. Hun er født 28. September. Fødslen på Hillerød Sygehus gik godt. To timer. Nu er de tilbage på Sjælsmark. I seks år har de været i Danmark. I to år på Sjælsmark. Ingen andre familier har boet her længere. ? Det er som slaveri. De bestemmer, hvad tid vi skal spise, hvad tid vi skal skrive under på, at vi er her, hvad tid vi skal sove. Vi kan ikke lave mad til vores børn, vi har ikke køleskab eller fjernsyn. Vi har ingen penge til at købe noget. Undtagen når jeg passer mit arbejde med at samle flasker, siger Vahid. Foto: Miriam Dalsgaard. (Billede 5/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Miriam Dalsgaard/Politiken/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Reportage, Danmark: ?Du tilbydes bespisning i centrets cafeteria tre gange dagligt. Bespisning foregår kun på bestemte tidspunkter, som fremgår af opslag ved cafeteriaet?. Sådan står der i husreglementet for beboerne på Sjælsmark. Men beboerne og især børnene bryder sig ofte ikke om maden. Nogle får mad udefra. Fra familie og andre der gerne vil hjælpe, og det er tilladt. Her spiser de tre søskende Amin på fire år, Margrethe på syv år og Dua på ti år på deres værelse. Foto: Miriam Dalsgaard. (Billede 6/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Miriam Dalsgaard/Politiken/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Reportage, Danmark: Ibrahim anede intet om, at han var anderledes end de andre danske børn, men da han blev omkring 9 år, begyndte det at gå op for ham, at han måske ikke hørte til i Danmark. Han begyndte at lave strategier, der skulle beskytte hans mor og far og søster mod resten af verden. Han sagde nej til en ny cykel, fordi han ikke mente, at forældrene havde råd, og for at berolige dem forsøgte han at narre dem til at tro, at de havde fået opholdstilladelse. Foto: Miriam Dalsgaard. (Billede 7/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Miriam Dalsgaard/Politiken/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Reportage, Danmark: Howeida indlagt på psykiatrisk afdeling. Ud på eftermiddagen blev Howaida sløv, og hendes to børn blev bange. De fik fat i personalet hos Røde Kors. Det viste sig, at deres mor havde taget for mange piller. Hun har tidligere givet udtryk for, at hun var så træt, at hun ikke ønskede at vågne igen. Lidt senere kom der en ambulance med udrykning kørende til Sjælsmark. Howeida kom først til den medicinske afdeling. Derefter til den psykiatriske. Det var fjerde gang i løbet af det sidste år. Foto: Miriam Dalsgaard. (Billede 8/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Jacob Ehrbahn/Politiken/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Reportage, Udland: Dagligdag i verdens største flygtningelejr: Ni måneder efter, at mindst 700.000 muslimske rohingyaer flygtede fra etnisk vold i Myanmar, er kaos ved at blive afløst af hverdag i verdens største flygtningecenter sydøst for Cox?s Bazar i Bangladesh. Hæren, FN og et hav af ngo?er prøver at skabe tålelige forhold for de mange flygtninge, hvoraf over halvdelen er børn. Der bliver ikke lavet mange permanente bygninger i lejren, da regeringen i Bangladesh håber på, at flygtningene på et tidspunkt kan vende tilbage til Myanmar. Det er, hvad de fleste af lejrens indbyggere drømmer om, men de færreste tror på, at det nogensinde kommer til at ske. Mere end halvdelen af lejrens indbyggere er børn, og der kommer hele tiden nye til. De kommer til at vokse op i en ekstremt tætbefolket lejr med uhyre dårlige levevilkår og ringe fremtidsudsigter. Foto: Jacob Ehrbahn. (Billede 1/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med

Foto: Jacob Ehrbahn/Politiken/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Reportage, Udland: Toyaba Begum, 25 år, klør i et myggestik, mens hendes yngste datter Kajol på 3 år sover under et myggenet sammen med sin storesøster i familiens hjem. Foto: Jacob Ehrbahn. (Billede 2/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Jacob Ehrbahn/Politiken/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Reportage, Udland: For ni måneder siden var her ingenting. Nu er der flygtningelejr, så langt øjet rækker. Foto: Jacob Ehrbahn. (Billede 3/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Jacob Ehrbahn/Politiken/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Reportage, Udland: En gruppe rohingyabørn spiller en fodboldkamp med en flad bold på en mudret rismark tæt på lejren. Foto: Jacob Ehrbahn. (Billede 5/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Jacob Ehrbahn/Politiken/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Reportage, Udland: På de fleste madudleveringssteder foregår distribution af nødhjælp i god ro og orden. Men denne dag ruller en britisk ngo et par fyldte lastbiler op til et uddelingssted uden på forhånd at have delt kuponer ud til folk, og det skaber kaos. Når det rygtes, at uddelingen foregår efter først til mølle-princippet, valfarter folk til, og der skubbes, mases og snydes i køen. Hæren prøver at skabe ro med deres bambuskæppe, som de bruger flittigt. Børnene er rædselsslagne, og mange græder hjerteskærende, mens de voksne kæmper for at holde fast i deres pladser i køen. Foto: Jacob Ehrbahn. (Billede 4/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Jacob Ehrbahn/Politiken/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Reportage, Udland: Kurshida Begum, 9 år, hjælper med at lede vejen for sin otte år ældre blinde storebror Mohammed Hossain. De har været på et uddelingssted flere kilometer væk fra deres hus i lejren og tigget sig til nogle nødhjælpsrationer. Nu er de på vej hjem til deres to ældre søskende. Deres mor døde for syv år siden under en fødsel, og faderen døde af en sygdom for tre år siden. Foto: Jacob Ehrbahn. (Billede 6/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Jacob Ehrbahn/Politiken/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Reportage, Udland: Et hospital i Cox?s Bazar har åbnet en øjenklinik i lejren. Khun Nara Bi er 6 år og fra Chingdi Prang i Myanmar. For ni måneder siden fik hun noget i øjet, da hun løb og legede, men hendes forældre kunne ikke tage hende til lægen, fordi urolighederne i Myanmar var i fuld gang på det tidspunkt. En måned senere flygtede familien til Bangladesh, og de har nu besøgt øjenklinikken et par gange de seneste måneder. Khun Nara Bi kan ikke længere se med øjet, og lægerne vurderer, at de ikke kan gøre noget for at hjælpe hende. Foto: Jacob Ehrbahn. (Billede 7/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Sigrid Nygaard/Information/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Reportage, Udland: Syv dage i Nordkorea: Midt i planlægningen af mødet mellem USA og Nordkorea rejste vi til Pyongyang. I syv dage blev vi fulgt af to nordkoreanske guider. Den ene af dem gjorde det hurtigt klart for os, at han ønskede at vise os det bedste af landet. At de i løbet af de sidste syv år under Kim Jong-uns ledelse har opbygget et moderne land, der med atomtesten i 2017 har vist, at det er i stand til at forsvare sig selv. Han ønskede ikke, at vi skulle beskæftige os med landets skyggesider. Han sagde: ? Selv nyt tøj er fyldt med støv, hvis man ryster det. En tidlig morgen kl. 6.30 danser en gruppe kvinder langs floden i Pyongyang. Damerne danser energisk med højre arm hævet for at understrege sangens tekst: ?Vi vil gå til bjergene?. Foto: Sigrid Nygaard. (Billede 1/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i

Foto: Sigrid Nygaard/Information/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Reportage, Udland: Udsigt over Pyongyang set fra Juchetårnet ? et af byens store vartegn. Foto: Sigrid Nygaard. (Billede 2/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Sigrid Nygaard/Information/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Reportage, Udland: Det er den nordkoreanske landsfader Kim Il-sungs fødselsdag, og der er fyldt med mennesker ved paradepladsen ned mod floden. Et velkoreograferet fyrværkerishow lyser himlen over Juchetårnet op. En drone fra koreansk tv filmer fyrværkeriet. Der er spotlys på publikum, der bliver instrueret af en mand i at klappe og juble, hver gang kameraet panorerer forbi dem. Mange i publikum filmer fyrværkeriet med deres mobiltelefoner. Foto: Sigrid Nygaard. (Billede 3/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Sigrid Nygaard/Information/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Reportage, Udland: En kvinde vogter en af de mange skulpturer foran kunst - akademiet i Pyongyang. Foto: Sigrid Nygaard. (Billede 4/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Sigrid Nygaard/Information/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Reportage, Udland: En gruppe børn viser deres evner inden for taekwondo på en skole i Pyongyang. Foto: Sigrid Nygaard. (Billede 5/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Jacob Ehrbahn/Politiken/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Reportage, Udland: På en bakketop i lejren har en familie åbnet en lille butik klos op ad deres hjem. Ayoub Khan på fem år spiser aftensmad, mens hans ti år gamle søster Sufira Begum holder ham med selskab. Foto: Jacob Ehrbahn. (Billede 8/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Sigrid Nygaard/Information/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Reportage, Udland: På Pyongyangs fødeklinik kommer mellem 50 og 60 børn til verden hver dag. På neonatalafdelingen ligger børnene ikke sammen med deres mødre. Mødrene bor på etagen over og kommer ned, når børnene skal ammes. Hospitalet går meget op i at undgå infektioner for at beskytte de nybagte mødre og spædbørnene. De nybagte mødre har ikke direkte kontakt med familien, før de er udskrevet fra hospitalet. Foto: Sigrid Nygaard. (Billede 7/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Sigrid Nygaard/Information/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Reportage, Udland: Det er ?Solens dag? og fejringen af den store leder Kim Il-sungs fødselsdag, så mange bruger dagen i det lokale badeland i Pyongyang. Vandparken blev bygget i 2013: ?Soldaterne byggede den på ni måneder. Det er som en gave til folket?, fortæller den lokale guide i badelandet os. Foto: Sigrid Nygaard. (Billede 8/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Thomas Nielsen/Freelance/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Danske Hverdagsbillede: Skål og skide være med det: I Københavns svar pa?the red light district, Istedgadeomra?det pa?Vesterbro, ligger Jernbanecafeen, og i dag er der fest. Bodegaen, som har skabt en bragende succes med drukmedaljer, ligger lige over for bagindgangen til Københavns Hovedbanegård. I dag fejrer de 85-års fødselsdagen. En flagmedalje fa?r man for at drikke 30 af Jernbanecafeens øl, guld for 27, sølv for 17, bronze for 10. Foto: Thomas Nielsen **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Tanja Carstens Lund/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Danske Hverdagsbillede: Wonderful Aarhus. Aarhus Åen. Foto: Tanja Carstens Lund **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Søren Bidstrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Warren og David med Davids bil Lucky 13 til Demolition Derby på Milton County Fair. De har skruet på bilen et helt år. Efter løbet er den lige til skrot. Milton, West Virginia. Foto: Søren Bidstrup (Billede 2/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Sigrid Nygaard/Information/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Reportage, Udland: I starten af ugen spørger vi vores nordkoreanske værter, om det kan lade sig gøre at besøge metroen i Pyongyang. Det er oprindeligt ikke en del af vores fastlagte program for ugen. En morgen overrasker vores kvindelige vært os i bilen: ?Surprise!? udbryder hun. ?I får lov at besøge metroen i dag.? Metroen i Pyongyang ligger mere end 100 meter under jorden. Turen ned ad den lange rulletrappe tager to minutter og treogtyve sekunder. Foto: Sigrid Nygaard. (Billede 6/8) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Søren Bidstrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Den amerikanske drøm: Et land. 50 stater. 327 mio indbyggere. ?Den amerikanske drøm? er et vidt begreb. Jarred slukker tørsten med en Coca Cola ved McDonald's Drive-Thru. Hesten hedder Oreo. New Orleans, Louisiana. Foto: Søren Bidstrup (Billede 1/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Søren Bidstrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Rodeoryttere holder deres hat til hjertet under nationalsangen, inden aftenens rodeo, Annual Clay County Pioneer Reunion, skydes i gang. Henrietta, Texas. Foto: Søren Bidstrup (Billede 3/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Søren Bidstrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Politi betjentene Derek Dennis og Jeff Cobb arresterer Joan for besiddelse af methamfetamin. I byen Roanoke kæmper mange med misbrug af især receptpligtig medicin. Foto: Søren Bidstrup (Billede 4/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske me

Foto: Søren Bidstrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Elvis er her endnu. Las Vegas, Nevada. Foto: Søren Bidstrup (Billede 5/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Søren Bidstrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Muren mellem Mexico og USA stopper alle migranters drøm om at nå USA illegalt. Muren fortsætter helt ud i Stillehavet. Tijuana, Mexico. Foto: Søren Bidstrup (Billede 6/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Søren Bidstrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Spisepause ved skønhedskonkurrencen til Wild Turkey Festival. McArthur, Ohio. Foto: Søren Bidstrup (Billede 7/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Søren Bidstrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: 58-årige invalidepensionist Jill Holmes var i mange år afhængig af opioider efter en skisportsskade, men cannabis har hjulpet hende ud af den afhængighed. Hun er flyttet til Denver, Colorado, hvor cannabis er lovligt. Hendes engelske bulldog Tommy får også cannabis for sit blodomløb. Denver, Colorado. Foto: Søren Bidstrup (Billede 8/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Søren Bidstrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Eftermiddags pool party på luksushotellet Tao Beach. Las Vegas, Nevada. Foto: Søren Bidstrup (Billede 9/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Søren Bidstrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Hotdog-sælger beder på gaden i New York. New York. Foto: Søren Bidstrup (Billede 10/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Søren Bidstrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Bob får sig en Dr. Pepper cola på ?Coffee Shoppe? i byen War. War, West Virginia. Foto: Søren Bidstrup (Billede 11/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Søren Bidstrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Begravelse af politibetjent Sgt. Steve Perez, der døde under orkanen Harvey, da han forsøgte at komme på arbejde. Han druknede i sin bil under en viadukt. Houston, Texas. Foto: Søren Bidstrup (Billede 12/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Søren Bidstrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: En gruppe musikere gør sig klar til at spille på den mexicanske side af grænsen. Det seks meter høje hegn på stranden er kun en lille del af de allerede 1.100 kilometer af grænsen til USA, hvor der er hegn. Tijuana, Mexico. Foto: Søren Bidstrup (Billede 13/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Søren Bidstrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Jordan og hans familie mistede alt i oversvømmelserne efter orkanen Harvey. I kasserne ved et nødhjælpscenter leder familien efter fornødenheder. Jordan har fundet en stor plyskanin. Houston, Texas. Foto: Søren Bidstrup (Billede 14/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Søren Bidstrup/Berlingske/Årets Pressefoto 2018 Årets Pressefoto 2018: Årets Åben Klasse/Long TermFørstepris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Lokalopgør mellem Byron Center Bulldogs og rivalerne fra byen Holland i den amerikanske high school football league. Bulldogs vandt 44-7. Byron, Michigan. Foto: Søren Bidstrup (Billede 15/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Mikkel Hørlyck/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Jørgen Pedersen: Jørgen Pedersen burde for længst være død, hans alder, utallige sygdomme og 40 år lange stofmisbrug taget i betragtning. Han har været en fast del af narkomiljøet i Aarhus, siden han som teenager flyttede til byen og blev fascineret af heroinens rus. Jørgens mor, Inger, mistede for 6 år siden sin mellemste søn, Ole, til en leversygdom. Han var også narkoman, og udover at være Jørgens bror var han også hans bedste ven. Jørgen vil gøre alt for, at Inger ikke skal opleve endnu en søn gå bort før hende. Jørgen (60) kalder sit liv ?Det himmelske helvede?. Heroinen er himlen, helvede er at mangle den. Hver dag kommer han på Heroinklinikken i Aarhus, som stilles til rådighed af Center for Misbrugsbehandling. Her får han, ud over to daglige fix heroin, hjælp til sit helbred og praktiske forhold ligesom 19 andre af byens heroinmisbrugere. Hver dag oddser Jørgen på de samme ti tal i 7-Eleven. Når humøret er til det, nyder han at underholde forskellige bekendte i sit nabolag i Aarhus centrum. Er førtidspensionen sluppet op, tigger Jørgen om penge for at få råd til dagen og vejen. Foto: Mikkel Hørlyck (Billede 1/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Mikkel Hørlyck/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Fra venstre: Jes, Michael, Michael, Jon og Jørgen foran Heroinklinikken. De er alle brugere og groggy ovenpå morgenens fix. ? Heroinklinikken er sidste stop før døden, siger en af brugerne ude foran klinikken. Jørgen bliver af de andre i miljøet kaldt ?en af de sidste?. Han er fra den gamle skole, hvor heroin var ?in? og nyt i Danmark. Jørgens liv og hverdag er styret af en konstant jagt efter kokain og heroin, alligevel er han en overlever. ? Jeg har altid været god til at dosere, få spist mad, være social og generelt have en rytme. Foto: Mikkel Hørlyck (Billede 2/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Mikkel Hørlyck/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: April 2016. Jørgen besøger sin bror Oles grav i Malling. Jørgen og Ole havde deres storhedstid i 80?erne. De to brødre var altid sammen. De tog til Holland, hentede heroin og solgte det videre i Danmark. Broderen var Jørgens bedste ven og en klog fyr, der nåede at gennemføre sin teologiuddannelse samtidig med, at han og Jørgen solgte heroin. Ole døde i 2012. Siden Ole gik bort, har Jørgen set sig selv som en ?lonely cowboy?. ? Jeg kan ikke modvægte tårerne, når jeg tænker på min bror. Det løber ud af mig, siger Jørgen. Foto: Mikkel Hørlyck (Billede 3/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Mikkel Hørlyck/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Det er nat, og Jørgen fixer alene i sin stue. Hans liv er præget af voldsomme opog nedture, og i dårlige perioder vokser rodet omkring ham. ? Jeg var genert, da jeg var ung. Rusmidler slap mig fri, og jeg kunne være mig selv. Jeg føler, at det var årsagen til, at jeg startede. Jeg er aldrig blevet misbrugt, som så mange andre i miljøet. Min barndom var tryg. Det var aldrig meningen, at jeg skulle blive hooked af heroinen. Men min bror og jeg har altid haft en interesse for penge og livet i den hurtige bane, siger Jørgen. Foto: Mikkel Hørlyck (Billede 4/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Mikkel Hørlyck/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Jørgen på et af sine mange søndagsbesøg hos sin mor, Inger (86). Hun er det vigtigste menneske i Jørgens liv. Engang besøgte han hende hver søndag i barndomshjemmet, men nu er det hver anden eller tredje. Besøgene hos Inger i den fredelige provinsby Malling er blevet færre, da både Ingers og Jørgens helbred ikke kan holde til de hyppige besøg. ? Jeg kan slet ikke klare tanken om, at min mor skulle gå bort. Det kan jeg slet ikke holde ud, siger Jørgen. Foto: Mikkel Hørlyck (Billede 5/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Mikkel Hørlyck/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: I maj 2016 er Jørgen gennem en række undersøgelser på Skejby Hospital. Jørgen føler sig alene og udsat i hospitalssengen, mens lægerne fortæller ham, at han har fået leverbetændelse, som er enhver narkomans frygt. Det er samme sygdom, som fældede Ole. Men lægerne fandt noget, der var endnu værre. Hans rygsøjle er fyldt med gule stafylokokker, han har betændelse ved hjerteklappen og galdesten i maven. Han frygter, at han snart lider samme skæbne som sin bror. Han blev indlagt i syv uger. Foto: Mikkel Hørlyck (Billede 7/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Mikkel Hørlyck/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Birgitte (62) og Jørgen har været væk fra hinanden i seks år, men i foråret 2018 fandt de vejen tilbage til et kærligt venskab. Kærester vil de ikke helt kalde sig. Før pausen havde Birgitte og Jørgen været sammen i 25 år. Birgitte er også misbruger, og da hun og Jørgen var rigtige kærester, tjente hun penge som prostitueret, mens Jørgen tjente som pusher. ?It?s a miracle, another miracle?. Roger Waters blæser ud af højttalerne, mens Jørgen synger med. Foto: Mikkel Hørlyck (Billede 8/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Mikkel Hørlyck/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Jørgen sætter krydderboller på brødristeren, men i alt for lang tid. ? Hvad sker der, Jørgen?!, siger Inger. Bollerne bliver sorte, det begynder at ryge fra køkkenet, og pludselig går røgalarmen i gang. ? Undskyld, mor! råber Jørgen, da Inger hører dårligt. Jørgen må op på stolen, slukke alarmen og skifte batteriet. ? Jeg var nervøs for Jørgen, da han var teenager. Han hang ud med nogle rødder. De trak ham ind i alt det der, siger Inger. Foto: Mikkel Hørlyck (Billede 9/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Mikkel Hørlyck/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Jørgen har været indlagt på Aarhus Universitetshospital hele weekenden. Nu er han på vej hjem. Hans ben var vokset til dobbelt størrelse på grund af en infektion. Han elsker at svinge sin stok, når forbi - passerende ser på. Jørgen har været indlagt så mange gange, at han efterhånden kender sygeplejerskerne godt ? særligt på afdeling Q for infektionssygdomme. Men blodprøverne hader han, for det tager lang tid at finde en åre. Foto: Mikkel Hørlyck (Billede 10/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Mikkel Hørlyck/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: ? Da vi var unge, bad jeg til de højere magter for at få Birgitte. Jeg havde set hende give et show på et diskotek nede i byen. Jeg var helt solgt, siger Jørgen. Jørgen og Birgitte taler meget om deres fælles minder, men det kan også fremprovokere heftige diskussioner. Bølgerne går højt, når de er uenige om, hvem der har taget mest af deres fælles kokain, og somme tider bliver en pause i forholdet tiltrængt. Foto: Mikkel Hørlyck (Billede 11/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Mikkel Hørlyck/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: ? Når jeg dagdrømmer, handler det altid om rigdom. Dengang det virkelig kørte for mig og Ole, manglede vi ikke noget. Vi gik i Ralph Lauren, spiste altid ude, og vi tog taxa, hver gang vi skulle ud ad døren, siger Jørgen. Jørgen har engang været død i 6-9 minutter på grund af en kulilteforgiftning i sin gamle lejlighed. Det var i 1987. Jørgens gamle tv var brudt i brand og ilden havde spredt sig i lejligheden. Nogle gæster i opgangen opdagede, at der stod flammer ud ad tagvinduet, og det reddede ham. Overlægen sagde, at hvis der var gået ét minut mere, så havde han været død. Foto: Mikkel Hørlyck (Billede 12/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Mikkel Hørlyck/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Håndaftryk på væggen ved indgangen til Heroinklinikken i Aarhus, en af Danmarks fem klinikker. I løbet af en dag fixer Jørgen 5-10 gange ud over besøgene på Heroinklinikken. Klinikkens behandling har til hensigt at forbedre misbrugernes livskvalitet, også socialt. Personalet håber, at deres behandlingsforløb kan give brugerne overskud og motivation til at blive stoffri. For Jørgen er løbet for længst kørt. ? Jeg har forsøgt afvænning flere gange, men er altid faldet i igen, siger Jørgen. Foto: Mikkel Hørlyck (Billede 6/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Mikkel Hørlyck/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Jørgen har flere gange været i fængsel for domme for indbrud, men han er aldrig blevet dømt for vold. ? Jeg er den verbale type. Jeg elsker at snakke med folk, siger Jørgen. Hvert femte år ses Jørgen med sin gamle folkeskoleklasse til reunion. Der går han under kælenavnet ?Sol?. Når Jørgen ikke var i skole, spillede han hele tiden fodbold, og skulle efter egen vurdering have været et ret stort talent. ? Jørgen kom først hjem fra fodbold, når solen gik ned, siger Inger. Foto: Mikkel Hørlyck (Billede 13/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Mikkel Hørlyck/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: Forleden nat faldt Inger igen ud af sengen og slog ryggen. Jørgen støtter Inger i sit køkken. Hun er i smerter. Ingers helbred er blevet drastisk forværret i år 2018. ? Hendes situation har været meget kritisk, det har virkelig været tæt på at være slut, siger Jørgen. Foto: Mikkel Hørlyck (Billede 14/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Mikkel Hørlyck/Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Årets Pressefoto 2018 2.pris i kategorien Årets Åben Klasse/Long Term: ? Jeg skynder mig. Jeg skal lige hjem forbi og hente kyllingen, så kommer jeg, siger Jørgen til Birgitte i telefonen. Hun har fødselsdag, men Jørgen er presset, for Inger har fået en ny forværring og er indlagt på Horsens hospital. Jørgen kan ikke rumme, hvis Inger også dør. Foto: Mikkel Hørlyck (Billede 15/15) **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**

Foto: Marie Bentzon/Børsen/Årets Pressefoto 2018 Førstepris i kategorien Årets Portræt, Enkeltbillede: Hvidvaskskandalen: Thomas Borgen, daværende administrerende direktør i Danske Bank, fotograferet efter en talk om ?bankernes rolle og ansvar i samfundet? på Heartland Festival i juni. Foto: Marie Bentzon. **Billedet er kun til redaktionel omtale i danske medier i forbindelse med Årets Pressefoto 2018**