Åh, Mona, Mona, Mona - så kom endelig den dag. Og det var ikke engang planlagt

Mona Striib har overtaget formandsposten i FOA efter Dennis Kristensen. Hun er rundet af en personlig oprørstrang, der gav hende et jord- og betonarbejderjob i stedet for en uddannelse.

"Men min stemme er i overgang mit hår er helt forkert jeg går i det forkerte tøj og så er jeg genert åh, Mona, Mona, Mona hvornår kommer den dag ..." Mona Striib var barn, 14 år, og levede skolepigelivet i Kolding-forstaden Bramdrupdam dengang i midt-70erne, da hvert et skolebarn med tåkrummende pinagtighed kunne genkende sig selv i Søren Kragh-Jacobsens landeplage om Jesper Ravn. Pubertetsknægten, der fik sparket benene væk under sig, da den nye pige, Mona, en dag dukkede op i klassen. Hvornår kom den dag, de kunne stikke af? For Mona den rigtige, Mona Striib fra Kolding, kom der mange dage, hvor hun stak af, dvs. stak af fra normaladfærdens direktiver. Fra barns ben tillagde hun sig en vane med at gå sine egne veje, eller rettere: de modsatte veje end dem, autoriteter og sædvaner udlagde. Onsdag i sidste uge kom en af hendes helt store dage: På en ekstraordinær kongres i fagforeningen FOA trådte hun et skridt op fra næstformandsposten og blev landsformand efter Dennis Kristensen. Og dermed så det ud til, at en klassisk og velplanlagt fagpolitisk karriere tog det store naturlige, afgørende spring til magtens øverste sfære. Trods hendes ufaglærte, men brede baggrund og et CV inden for fagforeningsbranchen med en velpolstret spændvidde hang det imidlertid, ifølge hende selv, ikke sammen på den måde. Hun har fået en fagpolitisk karriere af de større, ja, men planlagt og målrettet? Nej. - Jeg har været faglig aktiv, siden jeg som helt ung kom på arbejdsmarkedet, fordi jeg har en iboende trang til altid at kæmpe mod uretfærdighed. Men jeg har aldrig søgt positioner i fagbevægelsen. - Det er bare kommet som en naturlig del af mit engagement, fordi nogle har skubbet til mig. Kun en eneste gang har jeg på eget initiativ stillet mig til rådighed til en tillidspost. Derfor kan jeg helt sandt og ærligt sige, at formandsposten i FOA ikke er et resultat af et planlagt karriereforløb, siger Mona Striib.

Mona Striib Efter 14 år som næstformand blev Mona Striib 25. april i år valgt som landsformand for fagforeningen FOA efter Dennis Kristensen.Hun er 57 år, fraskilt og har tre voksne børn og tre børnebørn.



Mona Striib er født i Aarhus, men har haft det meste af sin barndom, ungdom og voksenliv i Kolding. Hun flyttede til Frederikssund i 2004, da hun var blevet valgt som næstformand i FOA. Her bor hun stadig.



Hun kom på arbejdsmarkedet som 16-årig efter at have forladt folkeskolen midt i 3. real. Hun har arbejdet som ufaglært inden for flere fag: rengøring, cafeteria, montage, loddearbejde, jord- og beton, hjemmepleje.



Som 18-årig blev hun for første gang valgt som tillidsrepræsentant, for de ufaglærte på Danfoss og blev medlem af bestyrelsen for SiD i Kolding.



I de følgende job varetog hun tilsvarende opgaver som tillidsrepræsentant og har siddet i lokalbestyrelserne for først Husligt Arbejderforbund, siden FOA Kolding. Her blev hun valgt som næstformand i 1995 og formand i 2002.



To år senere blev hun næstformand for FOA på landsplan.



Sideløbende med næstformandsjobbet, nu formandsjobbet i FOA, er hun medlem af LO's hovedbestyrelse og flere LO-udvalg. Desuden er hun med i bestyrelserne i PenSam Holding og PenSam Liv og har formandsposter i PenSam Bank og PenSam Forsikring.

"Det skal de sgu ikke bestemme" Men det er ikke desto mindre det, hun er nu, FOA-boss, efter 14 år som næstformand. Og lige så lidt som dét efter hendes eget udsagn har været planlagt eller efterstræbt, lige så lidt stod det skrevet i nogen bog i det hjem i Kolding, hun kommer fra, at sådan skulle det gå. Tværtimod. Faderen var kontorchef på Gulf Oils kontor på havnen i Kolding. Moderen passede hjemmet og et rengøringsjob i en børnehave, hvor Mona blev slæbt med til at give en hånd med, også de dage i den pure ungdom, hvor hun egentlig helst ville sove en koger ud efter natlige eskapader på Romantica, Cavern Club, Casino Bar, Saxen og de dér steder, hvor Koldings ungdom dengang dansede og festede sig igennem i nattelivet. Politik var ikke noget, man engagerede sig i, endsige talte højt om i hjemmet. Og hvor man satte sit kryds i stemmeboksen, var et helt privat anliggende. - Det var en pæn familie, hvor mine forældre satte nogle værdier højt: respekt for andre, ærlighed, ordentlighed, punktlighed. Det lyder lidt som en grundbog for konservative, erkender hun. Selv fulgte hun nu ikke den manual, som blev lagt ud for 70'ernes børn og unge, den første generation, som for alvor og som resultatet af velfærdssamfundets cementering fik messet uddannelsesbehovet som et mantra. Det lyttede Mona Striib ikke til, eller jo, det gjorde hun - men valgte at sætte sig op imod strømningerne. - Min lærer, min skoleinspektør og mine forældre prædikede for mig, at jeg havde et godt hoved, og at jeg skulle uddanne mig. Men jeg var sådan en oprørsk pigetype, der gik imod alt, man kunne gå imod, når nogle sagde, hvad man skulle eller burde. Jeg tænkte: "Det skal de sgu ikke bestemme." Og så gik jeg ud af skolen midt i 3. real. - Jeg tror aldrig, min far har været så forfærdet og ked af det som den dag. Men jeg stod fast, og så ... ja, så gik jeg ud til et voksenliv med ufaglært arbejde af mange forskellige slags. Senere i livet, i forbindelse med mit faglige arbejde, har jeg taget en diplomuddannelse i organisationsledelse, men ellers var og er det faktisk min grundholdning, at håndens arbejde er et værdifuldt arbejde.

Mørtel-Mona Dét må man da nærmest håbe. Rengøring, servering, montage, loddearbejde de første par år. Og så: Jord- og betonarbejder. - Det var faktisk et godt job, hvor jeg var med til at bygge kunstmuseet Trapholt. I betonen under gulvet sidder aftryk af både min hånd og min fod. Men da jeg blev gravid første gang, blev det for fysisk hårdt, og så skiftede jeg til hjemmeplejen. Her blev jeg også hurtigt tillidsrepræsentant, og siden er det gået slag i slag, siger hun. Adskillige arbejdspladser har således haft Mona Strib som tillidsrepræsentant, og på grund af jobbenes forskellighed har hun været på rundtur i tre forskellige fagforeninger. Her blev det til lokale bestyrelsesposter i SID og formandsposten i Husligt Arbejderforbund, som senere indgik i fagforeningsfusionen, der blev til FOA, hvor hun lokalt blev først næstformand, siden formand. Fagforeningsarbejdet var dermed for alvor blevet hendes metier. Så meget, at vejen blev banet til noget større: FOA's landsbestyrelse, hvor hun blev valgt som næstformand i 2004, hvormed det blev til et farvel til det lokale fagpolitiske arbejde i Kolding. Hun rykkede ind i FOA's hovedsæde i København og bosatte sig med mand og yngste barn af tre, en datter, i Frederikssund. Her bor hun stadig - dog uden sin nu fraskilte mand.

Nej til partipolitik I lighed med sin formandsforgænger, Dennis Kristensen, trådte hun også nogle rent politiske barnesko i DKP, Danmarks Kommunistiske Parti, men kun i fem ungdomsår. Og gav den også som venstrefløjsaktivist i Kolding. Senere skiftede hun til Socialdemokratiet, som også kun fik fem år med hende som medlem. - Det partipolitiske har ikke haft mit engagement. Jeg har været medlem, men ikke aktiv, for det, mener jeg, bør man ikke være, når man er med til at tegne en faglig organisation, hvor medlemmerne repræsenterer mange politiske holdninger. Så bringer man sig selv i en loyalitetsklemme. - Når jeg meldte mig ud af Socialdemokratiet, var det fordi, de fagpolitiske interesser, jeg arbejder for, blev tilsidesat. Partiet garanterede efterlønnen, og så gik man ud og massakrerede den. Da blev nok nok for mit vedkommende.

En ny Dennis? Nix! Nogle gange fik hun også nok af Dennis Kristensen. Han har skabt sin personlige aura med en pågående stil, hvor han ikke har spildt tiden med trivialiteter som afstemning af synspunkter, før man lufter dem. - Min utålmodighed og Dennis' soloridt har ikke været den perfekte kombination af egenskaber. Vi har haft vores uenigheder, men vi har formået at holde dem inden døre og fundet et leje, et fælles fodslag, hvor vi har kunnet supplere hinanden. Og jeg af samme grund lærte tålmodighedens kunst. - Vi har forskellig tilgang til at lytte og forstå andre, også andre fagforeninger. Jeg tror ikke på, at resultater alene kommer af at være først og hurtig på aftrækkeren, men at være bedst med afsæt i samarbejde og afstemning af forventninger. Det vil være en afgørende forskel på mig og Dennis som formand. Jeg vil lade mange flere tegne FOA og komme officielt til orde med de kompetencer og den indsigt, folk nu engang har på forskellige områder. En formand gør det ikke alene, jeg skal ikke være en enmandshær. I hvert fald ét særligt kendetegn fra Dennis Kristensens tid vil hun dog tage med i sit eget formandsjob: - FOA skal være et åbent forbund, hvor vi ikke putter med synspunkterne. De skal ud, for vores medlemmer og offentligheden har krav på at vide, hvad vi mener, og hvad vi gør, har krav på svar, når vi bliver spurgt.

Ansatte i knæ En ting er proces, metode og virkemidler. Noget andet er mål og indhold. For Mona Striib er der ikke så meget slinger om, hvad dét handler om, sådan som tiderne er, og det offentlige arbejdsmarked er skruet sammen på, og som hendes over 180.000 medlemmer udgør en betragtelig del af. - Den offentlige sektor er i knæ, og dermed er den offentlige sektors medarbejdere i knæ. Vi har simpelthen for mange, der presses derud, hvor de bliver syge af at gå på arbejde. - Og fremtidsperspektiverne fortsætter i den retning, sådan som nye og unge medarbejdere behandles med ansættelser, der i stigende grad ligner daglejerkontrakter. Det har min topprioritet, at fremtidens ansættelsesvilkår og arbejdsmiljø skal op på et niveau, der bremser den triste udvikling. Det er hele vores velfærd, der er på spil her, siger Mona Striib.