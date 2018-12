Holstebro. En 9-årig dreng er død af de kvæstelser, han søndag fik i forbindelse med en trafikulykke ved Hodsager nær Holstebro.

Det bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi tirsdag morgen. Dermed er han det tredje dødsoffer i tragedien. Også en 7-årige pige og en 41-årig kvinde mistede livet i ulykken.

Den lille dreng blev erklæret død mandag, oplyser politiet.

Ulykken skete søndag formiddag på Hodsagervej, hvor bilen med den 41-årige kvinde og tre børn holdt stille for at svinge til venstre ad Brogårdvej. Her blev den ramt bagfra af en anden bil.

Sammenstødet var så voldsomt, at kvindens bil blev slynget væk fra vejen. Hun og den 7-årige pige blev dræbt på stedet.

Foruden de nu tre dræbte sad også yderligere en 7-årig pige i bilen. Hun blev lettere kvæstet.

Bag rattet i den bagfrakommende bil sad en 24-årig mand. Han blev lettere kvæstet i ulykken. Der var tilsyneladende alkohol i blodet på manden, og han blev mandag varetægtsfængslet i fire uger sigtet for uagtsomt manddrab og spirituskørsel.

Ved grundlovsforhøret mandag nægtede han sig skyldig i sigtelserne. Han har også valgt at kære kendelsen om at skulle sidde fængslet hen over jul og nytår.