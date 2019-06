82.028 tilmeldt Royal Run: Hver tredje løber for første gang

Royal Run formår ifølge arrangører at mobilisere nye målgrupper, der ikke tidligere har deltaget i motionsløb.

Der bliver trængsel på vejene, når 82.028 personer mandag snører løbeskoene for at deltage i Royal Run.

Motionsløbet finder sted i København, Aarhus og Aalborg og på Bornholm.

Da løbet havde premiere sidste år forud for kronprins Frederiks 50-års fødselsdag, var der godt 70.000 deltagere.

- Vi er ovenud tilfredse. Det tegner til at blive en om muligt endnu større folkefest end sidste år, når vi ser på antallet af deltagere, siger direktør Søren Brixen fra DGI.

Sammen med Danmarks Idrætsforbund og Dansk Atletik Forbund står DGI bag arrangementet.

Det var meningen, at kronprinsen - ligesom sidste år - skulle deltage på ti kilometerdistancen.

Men det har en mindre diskusprolaps sat en stopper for.

I stedet nøjes kroprinsen med at gå med på den korte rute - den såkaldte One Mile på 1,6 kilometer - i Aarhus.

Han er også til stede, når løbet skydes i gang i hovedstaden.

Kronprinsesse Mary deltager - som det hele tiden har været planlagt - på fem kilometerdistancen i Aalborg.

Den kongelige deltagelse har i høj grad æren for den store interesse for at deltage, mener Søren Brixen.

- Der er ingen tvivl om, at kronprinsens engagement er med til at få nye løbere med, siger DGI-direktøren.

Han hæfter sig især ved, at løbet ser ud til at kunne mobilisere nye målgrupper, der ikke er vant til at motionere.

- Vi kan se, at 28 procent af deltagerne er med i et motionsløb for første gang. Det er meget tilfredsstillende, siger Søren Brixen.

Det er alle aldersgrupper, der er repræsenteret. Og der er flest kvinder. 59 procent af deltagerne er kvinder, mens 41 procent er mænd.

Kunsten er ifølge direktøren at fastholde interessen for løb bagefter.

Det skal en hjemmeside med anvisninger til nybegynderne om, hvordan man kan komme videre med at dyrke motion, hjælpe med.

- Vi tror, at vejen frem er at få skabt nogle situationer, hvor man med venner, familier eller kolleger kan komme ud og bevæge sig.

- Hvis man laver aftaler og formaliserer en form for aktivitet, så er sandsynligheden for, at man bliver ved, meget større, siger Søren Brixen.

Det er anden gang, Royal Run finder sted. Men der er ifølge Søren Brixen endnu ikke taget stilling til, om det skal være en årligt tilbagevendende begivenhed.