8000 ventes til Krimimessen: To døgn med kolde gys i en varm atmosfære

Det er et holdarbejde at lave Krimimessen hvert år. Her ses det team, der sammen har skabt succesen. Holdet blev fotograferet under BogForum i Bella Center, hvor de reklamerede for Krimimessen. Forrest fra venstre ses Jette Holst, Lida Wengel, Vibeke Johansen (programansvarlig og kvinden, der i 2001 startede messen) og Louise Buus. Bagerst fra venstre Pia Andersen (arrangements-ansvarlig), forfatteren Michael Katz Krefeld (der var på besøg) og Thomas Behrmann. Foto: Lis Katz Krefeld

Der er flere end 200 punkter på programmet, når der 17.-18. marts inviteres til krimimesse i det gamle fængsel i Horsens. Blandt årets nyheder er et tema om krimiserier i tv.

Bøger: Der er godt nok mere end 200 punkter på programmet, når der i weekenden 17.-18. marts inviteres til krimimesse i Fængsletl i Horsens. Men der er en tyk, blodrød tråd, som knytter det hele sammen. Den er vævet af mord, vold, spænding og uhygge og skyllet i blod. Sådan har det været, siden Horsens Bibliotek i 2001 for første gang tog initiativet til at skabe en krimimesse. Dengang skete det i forbindelse med en temaudstilling kaldet "Nordiske dage" i byens teater. Bibliotekar Vibeke Johansen benyttede lejligheden til at fokusere på den nordiske kriminalroman. Og dermed plantede hun et lille frø, der siden har udviklet sig til en regnskov. Kun et par hundrede mennesker besøgte messen dengang. Men de var begejstrede. Så Vibeke Johansen og biblioteket fortsatte med en årlig krimimesse. Det var tungt i starten. Kun få hundrede gæster. I 2004 overvejede Biblioteket at opgive. Men krimi-bølgen væltede over landet. Der blev skrevet og læst flere kriminalromaner end nogensinde. Så Vibeke Johansen og kollegerne fortsatte. Og så kom publikummet! I 2007 kunne messen flytte ud i det nedlagte statsfængsel. En spændende ramme omkring en krimimesse. Og i stedet for et par hundrede gæster kom der 4000. Når Krimimessen 2018 gennemføres 17.- 18. marts, ventes omkring 8000 gæster. Messen har været i konstant vækst, og i år er såvel antallet af aktiviteter som antallet af udstillere større end nogensinde. Det gamle fængsel i Horsens er naturligvis den helt ideelle ramme om en messe inspireret af kriminal-litteratur. Vurderet ud fra en logisk vinkel er fængslet komplet uegnet til formålet, men de snævre gange, de mange små rum kombineret med det store antal besøgende gør, at der er en særlig blanding af trængsel og humør på messen - charmerende. Uegnet, ja, men intet vil være bedre. Humlebien burde jo heller ikke kunne flyve. Men det ved den heldigvis ikke.

Tv-serier og krimi-bajere - Det er den største messe, vi hidtil har arrangeret, siger programansvarlig Vibeke Johansen. - Vi har en scene mere til rådighed, end vi hidtil har haft, og vi forsøger os med flere nye ting på programmet. Blandt andet sætter vi de mange og populære tv-krimiserier i fokus. Det sker via en række indslag på messen med deltagelse af såvel manuskriptforfattere, tv-folk som kendte kriminalforfattere. Vi har store forventninger til disse indslag, fordi interessen omkring krimiserier i tv er så overvældende. Den amerikanske forfatter Norman Mailer har kaldt tv-serierne for "vor tids romaner". Mens Vibeke Johansen tager sig af messens omfattende program, er det hendes kollega Pia Andersen, der er arrangementsansvarlig. Hun skal have styr på de otte scener, på mikrofoner, højttalere, musik, videoskærme, på tidsplaner og sikre, at der er fustager nok til fadølsanlæggene og sandwich nok til sultne gæster. Og så kan hun glæde sig over, at der i år også kommer en meget konkret nyhed på messen. Nemlig en "krimi-øl" udviklet specielt til messen af det lille lokale Lundumskov Bryghus. Det er en øl i den såkaldte "bock-type", altså en mørk øl med lysbrunt skum. - Det er en øl, der egner sig godt til hævntørst, siger bryggeren.

Se med på nettet Blandt de andre nyheder er, at der i år sendes live-stream fra messen. På Facebook og på messens hjemmeside kan man således se dagligt fjernsyn direkte fra messen. - Vi snakker ikke så meget om det, siger Pia Andersen. - For vi vil helst have, at borgerne kommer ud til os i fængslet og er med live - i stedet for at se live-billeder. Men vi har lavet denne service af hensyn til mennesker, der ikke har mulighed for at besøge messen. For første gang vil der på en af scenerne kun være engelsksprogede indslag. Det siger noget om messens internationale niveau - det er den største krimimesse i Nordeuropa - og det fortæller også, at i dagens Danmark er der mange mennesker, som færdes hjemmevandt i det engelske sprog. - Vi har altid haft engelsksprogede indslag, spredt rundt på de forskellige scener, siger Vibeke Johansen. - I år har vi samlet disse ét sted. Vi synes, det er en praktisk måde at gøre det på. Et nyt tiltag bliver også "Inspektørens mødelokale" - hvor der tales om kriminologi, om forbrydelser og spændende krimisager.