8000 læger stoler ikke på styrelse: Nu skal direktøren på døgnvagt på sygehuset

Anne-Marie Vangsted, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed, skal møde virkeligheden på døgnvagten på Odense Universitetshospital på søndag.

Direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed har sagt ja til en døgnvagt på Odense Universitetshospital for at opleve virkeligheden efter massiv konflikt med landets læger.

Direktøren for den udskældte Styrelsen for Patientsikkerhed har nu takket ja til at tage en døgnvagt på Odense Universitetshospital. Invitationen kommer fra overlæge Kristian Rørbæk Madsen, som er initativtager til et mistillidsvotum til styrelsen, som mere end 8000 læger har skrevet under på. Det svarer til mere end hver fjerde læge i landet. Styrelsesdirektør Anne-Marie Vangsted fortæller, at hun har takket ja til invitationen for at komme i dialog med de vrede læger: - Jeg vil gerne ud og se, hvordan de hårdtarbejdende læger arbejder i den kliniske virkelighed. Det her er en måde, hvor jeg kan få føling med, hvordan virkeligheden ser ud på et sygehus, siger Anne-Marie Vangsted. Har du da ikke føling med den kliniske virkelighed i forvejen? - Jeg er ikke læge, men farmaceut. Jeg har ikke før arbejdet i sundhedsvæsenet, siger direktøren.

En hårdere kurs Styrelsen for Patientsikkerhed blev dannet som selvstændig enhed under Sundhedsministeriet i 2015 efter flere års skandalesager, hvor det igen og igen kom frem i offentligheden, at det daværende Sundhedsstyrelsen ikke havde ført tilstrækkeligt tilsyn med læger og sygeplejersker, som var til fare for patientsikkerheden.



Den selvstændige styrelse blev dannet for at styrke tilsynet, og samtidig justerede Folketinget lovgivningen på området, hvilket i 2016 førte til den såkaldte strammerlov, der øgede styrelsens beføjelser og pligter til at gennemføre løbende tilsyn med sundhedsprofessionelle.Den nye kurs har betydet, at styrelsen i 12 tilfælde i 2017 har foretaget politianmeldelser af blandt andre læger.

DetKuHaveVæretMig Konflikten mellem landets læger og Styrelsen for Patientsikkerhed er opstået i kølvandet på en lang række sager, hvor styrelsen ifølge landets læger har ageret "overaggressivt" og fjendtligt overfor lægestanden. Blandt andet i den såkaldte Svendborgsag, hvor en yngre læge sidste år blev idømt bødestraf for at have udvist grov forsømmelse og skødesløshed i behandlingen af en sukkersygepatient på Svendborg Sygehus. Styrelsens rolle i den sag var at rådgive anklagemyndigheden. Et af argumenterne for dommen var, at den yngre læge ikke have skrevet en mundtlig besked til sygeplejersken om at måle patientens blodsukker ind i journalen. Dommen fik tusindvis af læger til at støtte den yngre læge under kampagnen DetKuHaveVæretMig, fordi mundtlige beskeder (ordinationer), som ikke altid skrives i journalen, er normal praksis i en travl, praktisk virkelighed på landets sygehuse. Efter dommen udtalte en ledende medarbejder i styrelsen desuden, at en anden læge i sagen, som landsretten ellers havde frifundet, i den ledende medarbejders øjne var skyldig. I mistillidsvotummet, som mere end 8000 læger nu har skrevet under, udpeger lægerne også en række andre konkrete årsager til det totale fravær af tillid. De fremhæver blandt andet konflikten om gebyret på 4000 kroner for vagtlæger samt en ifølge lægerne helt urimelig politianmeldelse af en klinikchef på Rigshospitalet.