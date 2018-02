73-årige Margrete Auken: Jeg genopstiller, og det gør jeg, fordi det er smaddersjovt!

Margrete Auken klar til igen at være SF's spidskandidat til Europa-Parlamentet. Som 74-årig.

Europa-Parlamentet: - Nogle gange kan jeg da godt mærke, at jeg ikke er 65 mere. Sætningen efterfølges af den latter, der er helt karakteristisk for SF'eren og Europa-Parlaments-medlemmet Margrete Auken. For når man som hun er 73 år og lige har besluttet sig til igen at stille sig i spidsen for SF i Europa-Parlamentet - hvor hun ved næste års valg vil være 74 år - er der kun én ting at gøre ved den alder: Tage den forfra og med et smil. - Ja, jeg genopstiller, og det gør jeg, fordi jeg stadig synes, det er smaddersjovt. I dag har vi fået SF helt ind i en engageret, politisk, europæisk dagsorden, vi er blevet medlemmer af De Europæiske Grønne, og hele det projekt vil jeg gerne føre videre, siger Margrete Auken og tilføjer: - Jeg har jo svært med at vænne mig af med at være engageret. Partifællerne i SF har længe sagt, sådan i det stille, at de håbede, at de kunne få Margrete Auken til stille op igen. Men sikre var de ikke. Det er de nu, hvor Margrete Auken har taget beslutningen om at stille op for fjerde gang. Ved valget i 2013 var hun endda lige ved at hive et ekstra mandat med ind. Så mange stemmer fik hun på et tidspunkt, hvor SF som parti lå og våndede sig med meningsmålinger i bund efter regerings-eventyret med Helle Thorning-Schmidt og De Radikale.

Nu har jeg været her i 15 år og vel er jeg da træt af at rejse, men hver gang jeg har tænkt på at slutte, har jeg også tænkt: Jamen, hvad så med alt det spændende, jeg gerne vil? Margrete Auken, SF

Indædt imod EF Margrete Auken har været med hele vejen i SF's EU-politik. Hun meldte sig ind 3. oktober 1972, dagen efter at Danmark havde sagt ja til at gå med i det daværende EF. Hun var indædt imod, som resten af partiet, der dengang i 1970'erne samlede en stor del af EU-modstanden. - Dengang var jeg nyuddannet præst og mor til to, så medlemskabet af SF blev mit anti-EF-projekt. I slutningen af 1970'erne begyndte hun at irriteres over især Folkebevægelsen mod EF, som i Aukens øjne førte en meget nationalistisk kampagne og de første skridt væk fra et nej og over mod et ja kom omkring Maastricht-afstemningen i 1992. - Jeg stemte nej, men jeg kunne mærke, at jeg var begyndt at tvivle og skulle "komme i tanke" om argumenter. Det er ikke noget godt tegn. I 1993, til Edinburgh-afstemningen med de fire, danske forbehold, anbefalede SF et ja. Margrete Auken stemte ja med hjertet, men vælgerne gik kontra, og det blev starten til 1990'ernes store, interne EU-opgør i SF. Partiet var for langt væk fra vælgerne, og mange slog igen ind på nej-vejen, mens andre, der var blevet ja-sigere, forsvandt i perioden, bl.a. nuværende socialdemokrat Christine Antorini, Hernings radikale Johs. Poulsen og den tidligere europaparlamentariker John Iversen. Men Margrete Auken blev og kæmpede side om side med bl.a. Steen Gade og Pia Olsen Dyhr. I 2004 blev Margrete Auken så medlem af Europa-Parlamentet, efter 23 år i Folketinget, hvor hun flere gange præsterede at sprænge partilisten. For Auken har ikke altid været lige populær internt, derfor stod hun et stykke nede på listen. Til gengæld har hun godt tag i vælgerne, så ved hjælp af dem kom hun alligevel i Folketinget.

SF gik den anden vej I Parlamentet arbejder hun med miljø, fødevaresikkerhed og borgerrettigheder og er næstformand i det udenrigsudvalg, der har forbindelse til Palæstina. Som mange andre små partier har SF været medlem af flere forskellige grupper i Parlamentet, og da Margrete Auken kom ind i 2004, sad SF i det, der hed GUE-gruppen. En mere rød-grøn gruppe, hvor også de nordiske SF-lignende partier sad, men som Margrete Auken ikke ønskede at sidde i. Hun ville i den grønne gruppe, og her endte SF efter en lang, intern strid. I 2014, efter at Pia Olsen Dyhr var blevet formand, blev SF så medlem af De Europæiske Grønne, som er et samlet parti for europæiske grønne partier, ligesom socialdemokraterne er samlet i PES og konservative partier i EPP. Medlemskabet af De Europæiske Grønne har for alvor cementeret SF's position om EU-begejstret parti i en tid, hvor skepsis ellers har bredt sig. Bl.a. hos Venstre og Socialdemokratiet i varierende grad, presset som de er af DF. Her er SF gået den anden vej og gået "all in" på EU under Pia Olsen Dyhrs ledelse, sekunderet af Alternativet, som også er meget EU-positive og med Radikale som det EU-positive midterparti.