724 psykologer vil have Gyldendal til at fjerne omstridt bog

724 psykologer opfordrer i et åbent brev forlaget Gyldendal til at trække bogen "Godnat og sov godt" tilbage.

Det skriver DR.

Bogen giver råd til, hvordan forældre kan få deres barn til at sove, men psykologerne mener ikke, at rådene i bogen er gode.

Det er særligt metoden cry-it-out, der har mødet kritik.

Her anbefales det, at forældrene lader deres børn falde i søvn ud fra et skema, hvor man hverken må vugge eller ae barnet - heller ikke selv om det græder.

Formålet er at lære småbørn at falde i søvn uden at blive taget op igen eller puslet om.

Det er en metode, som er blevet kaldt skadelig for børnene af nogle forældre og eksperter, mens andre ikke ser problemer med den.

- Babyer og småbørn er meget afhængige af trøst og omsorg fra deres forældre, og det kan få negative konsekvenser for deres udvikling, hvis de ikke bliver trøstet og beroliget, når de er kede af det, skriver psykologerne.

- Børn, der ikke er blevet mødt med tilstrækkelig omsorg, når de var kede af det, kan blandt andet få sværere ved at håndtere deres følelser, skriver de i det åbne brev til Gyldendal.

Det er ikke første gang, at der er debat om bogen, der blev udgivet i år 2000 og er skrevet af forfatteren Sylvia de Béjar og lægen Eduard Estivill og oversat fra spansk.

Sidste sommer opfordrede forældre på en Facebook-gruppe alle til at skille sig af med bogen.

Efter debatten igangsatte Gyldendal en undersøgelse, så det kunne vurderes, om bogen skulle fjernes, men i juni meldte forlaget, at den ville blive i handlen.

Forlaget nåede frem til, at der ikke skulle være bevis for, at metoden var direkte skadelig.

Gyldendal hilser debatten om bogen velkommen, men vil ikke følge psykologernes opfordring.

- Bogen fortjener at blive kritiseret og at få en omgang i møllen, men derfra og så til at trække den tilbage, det er et voldsomt skridt for et forlag, siger redaktionschef Mette Korsgaard til DR.

- Vi har stor tillid til vores læsere. Vi tror faktisk godt, de kan manøvrere selv, og hvis man får en bog, hvis metode ikke passer til en, så tænker jeg, at man lægger den på hylden, siger hun.

Ifølge Gyldendal er der i år solgt 29 eksemplarer af bogen. De seneste tre år har man i gennemsnit solgt 145 bøger om året.