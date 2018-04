68-årig esbjergenser løber tre gange om ugen: Flere ældre føler sig friske trods sygdom

En voksende gruppe af ældre over 65 år føler, at de lever et sundt liv, også selvom de lider af livsstilssygdomme, viser ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed.

Da den 68-årige Egon Duhn fra Esbjerg for otte år siden fik konstateret type 2-diabetes, besluttede han, at sygdommen ikke skulle hindre ham i at fungere godt.

I dag løber han seks-syv kilometer tre gange om ugen. Han har tabt sig 14 kilo, hans blodsukker er faldet, og han tager stadigvæk ikke medicin.

- I mange år har jeg bevæget mig alt for lidt, men efter at jeg fik stillet diagnosen, satte jeg mig ind i forskningen og fandt ud af, at jeg kunne dyrke motion og ændre kost i stedet for at tage medicin. I dag har jeg det godt både fysisk og mentalt. Jeg løber ikke, fordi det er god medicin, men fordi det er sjovt, siger Egon Duhn ifølge Kristeligt Dagblad.

Han er en af de stadig flere danskere, der føler sig friske på trods af kronisk sygdom, skriver Kristeligt Dagblad. En ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed foretaget blandt 45.000 danskere i alderen 65 år og op viser, at et stigende antal ældre beskriver deres helbred som godt. Og den tendens gælder også ældre med kroniske sygdomme.

Mellem halvdelen og to tredjedele af de, der lider af hjerte-kar-sygdomme, kræft, type 2-diabetes, KOL, og knogleskørhed, siger, at de har et godt helbred.

Undersøgelsen har kortlagt udviklingen i de plus-65-årige danskeres helbred fra 2010 til 2013. På de kun tre år steg andelen af ældre med godt selvvurderet helbred fra 77 procent til 79 procent.

Undersøgelsen viser også, at en 65-årig mand i 2010 i gennemsnit havde udsigt til 12,4 gode leveår, mens tallet i 2013 var vokset til 13,2 gode leveår. De 65-årige kvinder kunne i 2010 forvente yderligere 13,4 gode leveår, mens tallet i 2013 var vokset til 14,1 gode leveår.

De seneste tal fra Danmarks Statistik opgjort i 2016 og 2017 viser også, at middellevetiden fortsat stiger og nu er 79,0 år for mænd og 82,9 år for kvinder.

Professor Rudi Westendorp fra Center for Sund Aldring på Københavns Universitet forklarer, at tallene er udtryk for, at nutidens ældre føler sig sundere end nogensinde tidligere, også selvom flere ældre end førhen får stillet kroniske sygdomsdiagnoser.