61 gæster på vej til Billund: Alle strandede danskere er nu væk fra Rhodos

Efter en kaotisk forlængelse af opholdet er over 300 danskere nu lettet fra Rhodos. Lufthavnen brød ned.

De danske rejsende med Spies og TUI, der har været strandet på Rhodos på grund af tekniske problemer i landets lufthavn, er nu på vej hjem til Danmark.

Natten til tirsdag fik TUI sine strandede gæster på et fly fra øen. Tirsdag morgen fortæller Spies, at selskabets gæster er rejst fra den græske ø, der er et populært rejsemål beliggende ved Tyrkiets kyst.

- Vi har haft 61 gæster fra Billund og 212 fra København, der skulle hjem. Dem fra Billund landede i morges klokken 05.15 og dem, der skal til København, lander omkring klokken 08.

- Så er alle hjemme, og det er vi glade for. Det er gæsterne ganske sikkert også, så det bliver en god dag i dag, siger kommunikationschef hos Spies Torben Andersen

Over 300 danske ferierejsende kunne ikke som planlagt komme hjem søndag, da lufthavnen på Rhodos' it-system brød sammen.

Nedbruddet betød, at de mange gæster ikke kunne komme af øen. De blev kørt til forskellige hoteller på Rhodos, der dog er stuvende fulde af turister i ferieperioden.

Flere måtte fra søndag til mandag derfor sove udendørs.

273 af gæsterne var fra Spies, 57 fra TUI. Gæsterne fra TUI kom afsted på et fly 22.55 fra ferieøen.

Også Bravo Tours har gæster på øen, men da de ikke skulle hjem søndag var der ingen problemer her.

Ifølge Torben Andersen fra Spies var det et computersystem i Rhodos' lufthavn, der udløste problemerne.

- For et par år siden overtog Frankfurt Lufthavn 14 lufthavne i Grækenland grundet den økonomiske krise. De har så et fælles system, der skal styre check-in og trafik.

- Det anlæg brød sammen søndag, da danskerne skulle hjem. Så flyene kunne ikke tage passagerer med, og gæsterne måtte blive. Nu er de hjemme igen, og vi skal have flere afsted i løbet af i dag, siger Torben Andersen.