500 lovbrud på 20 timer: Styrelse kiggede Odense-læge over skulderen efter protest

Direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed overværede en døgnvagt på intensiv afdeling på Odense Universitetshospital. Formålet var ifølge overlæge at gøre styrelsen opmærksomme på, at reglerne for journalføring er umulige at leve op til i den stressede hverdag på landets hospitaler. Styrelsen varsler, at man vil give forholdene et gennemsyn.

Uenighed: Reglerne for journalføring var i fokus, da direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed Anne-Marie Vangsted var på visit på Odense Universitetshospital. Hun var blevet inviteret af overlæge Kristian Rørbæk Madsen til at at overvære en 20-timers aften- og nattevagt og se, hvordan lægerne arbejder. Og på det efterfølgende pressemøde mandag morgen var stridighederne mellem de to parter til at få øje på.

- I løbet af vagten har jeg lavet over 500 mundtlige, ikke-journaliserede ordinationer til mine sygeplejersker. Det er ulovligt ifølge de nuværende regler, og jeg ved, at jeg risikerer mit eget skind ved at gøre, som jeg gør. Men hvis jeg skal sidde og skrive alting ned, så kan jeg ikke være der for patienten, og det er til fare for patientsikkerheden, sagde Kristian Rørbæk Madsen og fortsatte:

- Når noget går galt - hvilket det nogen gange gør - så kigger myndighederne kun på papirerne. De kigger ikke på den kliniske virkelighed, hvor man som læge skal agere hurtigt og konsekvent for at rede liv.

Anne-Marie Vangsted var dog lodret uenig med overlægens oplevelse:

- Jeg har ikke set nogen ulovligheder blive begået. Tværtimod har jeg set et meget kompetent personale, og jeg ville være meget tryg ved selv at være patient her. Derfor er det også tydeligt for mig, at de sager, der har været oppe i medierne, har skabt utryghed blandt personalet, for det tror fejlagtigt, at man skal journalisere alting. Det, mener jeg, er en forkert fortolkning af reglerne, og det er noget, vi skal have gjort noget ved, sagde hun og varslede samtidig, at en ny arbejdsgruppe vil undersøge forholdene nærmere.