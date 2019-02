400.000 elever får intime grænser på skemaet i en uge

Deling af krænkende videoer i Umbrella-sagen, grænseoverskridende og "Puttemiddage" på flere gymnasier rundt om i landet.

Der er mange grunde til, at der står "grænser" på skoleskemaet, når klokken ringer ind for halvdelen af de danske skoleelever mandag.

Det fortæller Lene Stavngaard, der er national chef i Sex & Samfund, som står bag den tilbagevendende undervisningskampagne "Uge Sex".

- Vi har valgt emnet "grænser", fordi vi synes, at det er mere relevant end nogensinde før, siger hun.

Sex og Samfund henvender sig hvert år til elever i 0. til 10. klasse og på ungdomsuddannelser over hele landet.

I år deltager over halvdelen af danske skoleelever - svarende til omkring 400.000 - i "Uge Sex".

Mere specifikt sætter ugen fokus på børn og unges intime grænser, når de færdes online og på sociale medier.

- Der er på mange måder brug for, at både unge og voksne bliver klædt på til at navigere i det her grænseland og blive klogere på, hvordan man respekterer sine egne og andres grænser, siger Stavngaard.

Ifølge Sex & Samfund har det forgangne år gjort emnet særligt presserende.

Det gælder eksempelvis sager om såkaldte "Puttemiddage" hvor drenge i de ældste klasser i gymnasiet har holdt grænseoverskridende auditions for yngre piger.

Men et element, der særligt har sat sit aftryk, er det store sagskompleks, der blev navngivet "Umbrella".

Her er flere end 1000 personer enten blevet dømt, sigtet eller mistænkt for at have delt krænkende videoer med en 15-årig pige og flere 15-årige drenge.

Ifølge Lene Stavngaard blev rigtig mange både unge og deres forældre overraskede over, at det havde konsekvenser at dele sådan en video.

- Det var blandt andet, at det var ulovligt, og at man kan blive dømt for det, siger hun og tilføjer:

- Men det var også ved, at det, der foregår på sociale medier, også har konsekvenser i den virkelige verden blandt andet for dem, der var på videoen.

Unge skal klædes på til ikke at overskride andres grænser, lyder det fra Sex & Samfund.

I kampagnen tilbyder Sex og Samfund gratis undervisningsmaterialer, der kan hjælpe lærerne til at lave og tilrettelægge seksualundervisning.