3F: Fint med flere udlændinge til Danmark

Men arbejdsgiverne kan ifølge fagforbundet blive klemt af unfair konkurrence, når regeringen åbner for arbejdskraft fra lande uden for EU og samtidig slækker på kontrollen af skattebetaling.

- Vi har ingen problemer med, at flere og flere udlændinge kommer til Danmark for at arbejde, så længe det er på ordnede vilkår. Vi er i 3F ganske gode til at organisere udlændinge, som for en stor dels vedkommende kommer fra anderledes arbejdsmarkedtraditioner end den danske, siger forbundssekretær Søren Heisel fra 3F.

Regeringen foreslår, at udlændinge fra 30 lande kan få lov til at arbejde i Danmark, hvis de kan tjene en løn på 350.000 kroner om året. Grænsen er i dag 427.000 kroner. Med forslaget skal udlændingene ikke længere have en dansk lønkonto. De 30 lande bliver udvalgt efter samhandel og tæller blandt andet Indien, Kina, Thailand, Rusland og Malaysia og Mexico. Lovforslaget kommer til endelig behandling til maj.

Forbundssekretær Søren Heisel og 3F bakker op om Dansk Folkepartis krav om, at arbejdsgiverne skal sørge for at få danske ledige i job, inden de importerer arbejdskraft fra lande uden for EU.

- Det er løjerligt, at 10.000 unge vil have en erhvervsuddannelse og står på www.praktikpladsen.dk uden at kunne finde en praktikplads. Vi har også 10.000 ledige i 3F, 100.000 i Danmark, og 16 millioner i EU - og nu vil man kigge til andre lande. Men er det bedre at få en kineser end en fra Europa, hvor man trods alt samarbejder om regler og kan tjekke skat? spørger Søren Heisel.

Dansk Industri har i avisen Danmark tidligere på ugen peget på, at ældre medarbejdere over 60 år og udlændinge har drevet væksten i Danmark de seneste år. I en kommentar afviste Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen regeringens og Dansk Industris ønske om at hente flere udlændinge til Danmark fra lande uden for EU. Tværtimod skal arbejdsgiverne få danske ledige og kontanthjælpsmodtagere opkvalificeret og i job, mener han. Her er 3F enigt med Martin Henriksen, og arbejdsgiverne kunne ifølge Søren Heisel begynde med de unge på erhvervsuddannelserne.

Alle 3F'ere bliver berørt

Han sigter til regeringens forslag om at åbne for adgangen til arbejdskraft uden for EU. 3F vurderer som Dansk Folkeparti, at en sænkning af beløbsgrænsen for årslønnen fra 418.000 til 350.000 kroner vil dumpe lønningerne. Feriepenge og pension er med i beløbet, og arbejdsgiveren kan ifølge forslaget trække halvdelen af lønnen som betaling for kost, logi og transport. Dermed kan den endelige lønudbetaling ifølge 3F komme langt ned under den overenskomstdækkede danskers månedsløn.

- Samtlige 3F'ere vil blive berørt. En lastbilchauffør, som kører med grus, tjener mere, så der vil stå 2,6 milliarder mennesker og sige "hej, kan vi komme til Danmark", vurderer Søren Heisel.

Ifølge 3F åbner regeringens forslag for import af arbejdskraft samtidig med, at kontrollen bliver slækket ved at fjerne kravet om en dansk bankkonto til lønudbetaling.

- Vi har set problemer med falske lønsedler, og vi har ingen aftale med Kina, så hvordan skal Skat kontrollere, om en kineser får udbetalt sine penge i Kina? Eller om en medarbejder har fået sine 350.000 kroner i Indien eller Filippinerne. Det frie marked er en åben ladeport, forudser Søren Heisel.

Fagforbundet vurderer også, at Dansk Industri og resten af arbejdsgiverne får problemer med et alternativt arbejdsmarked som følge af de nye regler.

- I dag bliver arbejdsgiverne ikke generet af beløbsgrænsen, for kun få arkitekter og ingeniører tjener mindre. Men når man sætter grænsen ned til 350.000 kroner, kan andre jo starte en virksomhed og tage halvdelen af lønnen til kost og logi, som når nogle udenlandske arbejdere i dag må betale 4000 kroner for en køjeseng i en skurvogn. Vi får en konkurrence mod de ordentlige arbejdsgivere, forudser Søren Heisel.