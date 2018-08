3408 knaldet for at køre for stærkt på skoleveje: Høj fart giver utryghed

Hver fjerde forælder mener, at deres børns skoleveje er utrygge at færdes på. Politiets fartmålinger viser, at deres bekymringer er reelle.

Fartbøder: Bilister med foden hvilende tungt på speederen skaber utryghed på landets skole veje. Det viser en Epinions-undersøgelse, som Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden har fået lavet. Samtidig viser en bøderegn fra politiet, at utrygheden er velbegrundet.

3408 trafikanter blev i løbet af sidste uge præsenteret for en bøde i forbindelse med, at der i 10 politikredse blev udført fartmålinger ved en række skoleveje.

Det viser tal fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter. Samtidig viser Epinions-undersøgelsen, at hver fjerde forælder slet ikke eller kun i mindre grad er tryg ved at sende deres barn ud i trafikken på egen hånd til skole. Som hovedårsager angiver de 2030 forældre, der deltog i undersøgelsen, bilernes fart og antal samt bilisternes manglende hensyn.

- For børn kan det være svært at overskue trafikken og vurdere, om de kan nå sikkert over vejen, hvis der kommer biler. Hvis bilisterne ligefrem kører for stærkt eller er uopmærksomme, kan det give farlige og utrygge situationer for børnene. Derfor er det vigtigt, at vi får flere til at overholde fartgrænserne og vise ekstra hensyn til børnene, siger administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Mogens Kjærgaard Møller, i en pressemeddelelse.