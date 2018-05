301 forskere slår alarm: Danmark er langt fra klimamål

Danmark ligger langt fra den kurs, der skal til for at opfylde Parisaftalens mål om at holde den globale opvarmning under to grader. Derfor må hensynet til økonomisk vækst vige for en mere ambitiøs klimapolitik.

Sådan lyder hovedbudskabet fra 301 forskere i et fælles debatindlæg på forsiden af lørdagens Politiken.

- Der er for langt mellem den videnskabelige viden om vores katastrofekurs og de politiske og økonomiske debatter, vi har i Danmark, siger Stefan Gaarsmand Jacobsen, ph.d. og adjunkt på Roskilde Universitet.

Han er en af de tre initiativtagere til indlægget sammen med Jens Friis Lund, professor i politisk økologi ved Københavns Universitet, og Gregers Andersen, ph.d. og kulturforsker.

Deres opråb har på tre dage fået tilslutning fra 301 videnskabsfolk fra mange forskellige fagretninger på landets universiteter.

Mens fortællingen om Danmark som et grønt land lever i bedste velgående, mangler der politisk vilje til for alvor at handle, lyder det fra forskerne, som efterspørger en "ny klimarealisme".

- Danmark er i de seneste år dumpet langt ned ad internationale lister over klimaførende nationer. Hvis alle klodens lande fulgte i vores fodspor, så ville det ikke være muligt at afværge katastrofale temperaturstigninger, skriver de i indlægget.

Opråbet gør indtryk på energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V). Han mener dog ikke, at det skal ske på bekostning af den økonomiske vækst.

- For regeringen handler det ikke om et valg mellem økonomisk vækst eller en ambitiøs klimapolitik. Økonomisk vækst er en forudsætning for, at vi kan prioritere en ambitiøs og grøn omstilling, siger han til Politiken.