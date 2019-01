30.000 skattefrit skal lokke ældre til at arbejde

Det er alle 112 millioner værd, at cirka 600 ældre ventes at blive ved med at arbejde, mener DF.

Lavere pensionsalder og bedre muligheder for at nedslidte kan trække sig tilbage, fylder den politiske debat på Christiansborg i disse dage.

Men samtidig har regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti fremsat et lovforslag, der trækker i den anden retning:

En skattefri præmie på 30.000 kroner skal anspore ældre over pensionsalderen til at blive på arbejdsmarkedet.

- Det er en gulerod, forklarer René Christensen, finansordfører for Dansk Folkeparti.

- Vi har en forventning om, at det giver lyst til at fortsætte på arbejdsmarkedet.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget ventes cirka 5600 borgere hvert år at få udbetalt den skattefri præmie. Det vil koste omkring 112 millioner kroner efter det, som i finansministeriesprog hedder "skat og tilbageløb".

Af de 5600 personer anslår regeringen, at de 600 vil være personer, der ikke ville være fortsat med at arbejde under alle omstændigheder. Det er altså dem, der forventes at reagere på den økonomiske gulerod.

René Christensen kalder de 600 personer "et udmærket bud".

- Men vi tror nu, at der er flere, der har evnen, lysten og helbredet til at fortsætte, og vil gøre det, når der bliver en pæn økonomisk gevinst, siger han.

- Der er brug for den viden, den kompetence og den arbejdskraft, senionerne kan levere. Det vil vi gerne finansiere. Og vi synes, at prisen er meget overkommelig.

René Christensen ser ikke noget paradoks i at belønne dem, der kan og vil arbejde længere, samtidig med at man diskuterer muligheden for tidligere tilbagetrækning.

- Det er to vidt forskellige ting. Vi har jo ikke sagt, at vi vil ændre pensionsalderen. Vi har sagt, at der skal være mulighed for at værdig afgang fra arbejdsmarkedet, særligt hvis man er nedslidt.

Spørgsmål: Men hvis man tager udgangspunkt i, at pengene kun kan bruges én gang, mener du så stadig, at det er rigtigt at belønne dem, der gerne vil blive på arbejdsmarkedet frem for at bruge dem på at forbedre vilkårene for nedslidte?

- Ja, helt klart. 112 millioner kroner er rigtig mange penge. Men set i forhold til den efterspørgsel, der er på arbejdskraft, så er det en rigtig god vitaminindsprøjtning.

Lovforslaget om en præmie til arbejdende seniorer er en del af aftalen om finansloven fra december. De nye regler skal træde i kraft til juli.

Det er meningen, at de 30.000 kroner udbetales automatisk, hvis man arbejder et år efter folkepensionsalderen.