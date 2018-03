28.000 jyder og fynboer venter mere end 15 minutter på ambulancen

Når man ringer 112 i Esbjerg, går der mindre end fem minutter, før ambulancen er fremme. Borgerne på Langeland skal vente tre gange så længe på hjælp. Det kan have fatale konsekvenser og er dybt urimeligt, lyder det fra borgmester og interesseorganisation.

- De her responstider er overhovedet ikke gode nok. Jeg finder det helt urimeligt, at borgere på Langeland skal vente så meget længere på ambulancer end resten af regionen. Vi betaler jo også skat her, og det må kun være rimeligt, at vi også får en nogenlunde responstid, siger borgmester på Langeland, Tonni Hansen (SF).

I sidste halvår af 2017 tog det i gennemsnit ambulancerne 20 minutter og 24 sekunder at nå frem hertil. De lokale akutbiler nåede i 2017 lidt hurtigere frem til adresser i Bagenkop end ambulancerne, hvilket er tilfældet flere steder i de to regioner, men en gennemsnitlig ventetid på 18 minutter og 48 sekunder på akutbilen til Bagenkop er ifølge Langelands borgmester stadig ikke tilfredsstillende.

En endnu større forskel er at finde, hvis man ser på, hvor længe ambulancen er undervejs i henholdsvis Randers og Bagenkop på Langeland. For Bagenkop har den kedelige placering som bundskraber, når det gælder ambulancernes responstid i Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Det viser en gennemgang af responstiderne for akutte ambulancekørsler i Region Midtjylland og Region Syddanmark, som avisen Danmark har lavet. Og det er - måske ikke overraskende - især borgere i yderområderne, som de lange ventetider går ud over. For eksempel ventede borgerne i Martofte på det nordlige Fyn i gennemsnit 15 minutter og 18 sekunder på en ambulance i sidste halvår af 2017. I Odense V var ambulancen fremme i løbet af fire minutter og 54 sekunder.

Ambulancer : Mindst 28.000 jyder og fynboer bor i områder, hvor ambulancen i gennemsnit er mere end et kvarter om at nå frem.

Fatale konsekvenser

Direktøren for Danske Patienter Morten Freil ser med stor alvor på de lange responstider:

- Det er bekymrende, at der er så store lokale forskelle på responstiderne. Man må sikre en ligelig hurtig responstid overalt i regionerne, for det er vigtigt, at der er lige adgang til sundhedsvæsenet, siger han.

- Vi mener, det er dybt problematisk, når der er for lange responstider, for det kan få fatale konsekvenser for patienterne.

Ifølge Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, bliver frygten for dårlige responstider ofte hængt op på risikoen ved at få sen hjælp i forbindelse med blodpropper i hjernen og hjertet.

- Her er der en tommelfingerregel, der hedder, at chancerne er beskedne, hvis patienten har været uden bevidsthed i mere end 20 minutter, siger Kjeld Møller Pedersen.

Men det er ikke kun i tilfælde af hjertestop, at det er vigtigt hurtigt at få hjælp.

- Hvis man for eksempel har været i en alvorlig trafikulykke, kommer det også til at spille en rolle for, hvordan det går patienterne fremover, hvornår de kan blive hentet af en ambulance og få hjælp, nævner professoren som eksempel.