28.000 færre får kontanhjælp: Men hvad får de i stedet?

I min verden er det ikke et problem at blive selvforsørgende. Det er da ikke en katastrofe, at man ikke ligger det offentlige til last.

Da Folketingets Beskæftigelsesudvalg i starten af året bad beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) svare på, hvad der sker med de mennesker, der ryger ud af kontanthjælpsystemet, leverede ministeren følgende svar baseret på tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Finansministeriets DREAM-modeller. Tallene er baseret på de 63.700, som på det tidspunkt havde forladt systemet siden april 2016 frem til oktober 2017. Tallet tager ikke højde for de mennesker, der er trådt ind i systemet i samme tidsperiode - derfor er det ikke direkte sammenligneligt med det nye tal på 28.200 færre kontanthjælpsmodtagere de sidste to år. Tallene er afrundet til nærmeste 100. 1. En tredjedel i arbejde 20.000 vurderes at være kommet i beskæftigelse - 31 procent. 2. En fjerdel i en anden del af systemet 16.600 er kommet på en anden ydelse - 26 procent 3. En femtedel i uddannelse 13.700 er gået i gang med en uddannelse - 21 procent 4. En sjettedel er væk 9300 kan hverken ses i statistikkerne for beskæftigelse, uddannelse eller offentlige ydelser. Man ved ikke om de bliver forsørget af familie, er kriminelle, arbejder sort, er hjemløse eller andet - 15 procent. 5. Døde, gamle eller gravide 4100 falder ind under kategorien "andet". Den dækker over mennesker, der er kommet på folkepension, efterløn, barsel, udrejst eller er døde - 6 procent.

Lettere at få et arbejde

Da regeringen præsenterede stramningerne i kontanthjælpsystemet, vurderede Finansministeriet, at stramningerne isoleret set ville flytte cirka 700 mennesker fra offentlig forsørgelse til arbejde.

- Hvad er din forklaring på, at der siden da er blevet 28.200 færre på kontanthjælp, Troels Lund Poulsen?

- Der er den store glæde, at det går godt i dansk økonomi, og at vi ser en stor udvikling i at skabe flere arbejdspladser - ikke mindst i den private sektor. Og så har vi også med stramningerne gjort det mere attraktivt at tage et arbejde. De to ting i kombination er med til at flytte folk fra passiv forsørgelse, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

- Når man tænker på Finansministeriets vurdering, skal man så ikke være påpasselig med at pege på kontanthjælpsloft og 225 timers-reglen som årsag?

- Jo, og derfor kan vi ikke sige, at det ene og alene er forklaringen. Om en måneds tid kommer vi med en analyse af effekterne, og så må vi se på det der. Men det er da klart, at når der er større tilskyndelse til at tage arbejde i en tid, hvor det er blevet lettere at få et, har det selvfølgelig en betydning. Og for mig handler det også om, hvad der er ret og rimeligt, at vi altid skal sørge for, at det kan betale sig at arbejde. Vi kunne jo se, at det for nogle nærmest ikke ville få en økonomisk betydning, hvis de tog et ufaglært arbejde, siger Troels Lund Poulsen.

- En pæn del af de 28.000 færre kontanthjælpsmodtagere står helt uden forsørgelse. Hvad ved vi om dem?

- Vi ved noget, men vi ved ikke meget og ikke ned i detaljen.

- Burde vi ikke vide noget mere om dem?

- I min verden er det ikke et problem at blive selvforsørgende. Det er da ikke en katastrofe, at man ikke ligger det offentlige til last, siger Troels Lund Poulsen.