236 forskere slår alarm: Fokus på vækst splitter samfund

Gruppe af forskere er medunderskrivere på et debatindlæg, der sætter fokus på konsekvenserne ved øget vækst.

Det stædige fokus på vækst splitter vore samfund, skaber økonomisk ustabilitet og underminerer demokratiet.

Det mener 236 forskere fra Europa, der alle er medunderskrivere på et debatindlæg, der mandag bringes i flere end ti aviser, herunder britiske The Guardian og franske Libération.

Det skriver Politiken, der også bringer indlægget.

Medunderskriverne kalder sig "en gruppe bekymrede samfunds- og naturvidenskabelige forskere fra hele Europa". De mener, at magthaverne ikke har "været villige" til at se problemerne med øget vækst i øjnene.

Debatindlægget kommer i forbindelse med en konference i Bruxelles i denne uge, hvor forskere og politikere mødes og debatterer udfordringerne ved at have øget vækst som et lands vigtigste mål.

Konferencen er organiseret af europaparlamentarikere fra fem forskellige parlamentariske grupper samt faglige og private organisationer.

Formålet med konferencen er at udforske mulighederne for en "postvækst-økonomi" i Europa, skriver Politiken.

Siden 2008 har vækstkritiske konferencer med jævne mellemrum tiltrukket tusinder af deltagere, og samtidig har et europæisk forskningsnetværk udviklet nye økologiske makroøkonomiske modeller.

"Disse initiativer antyder, at det er muligt at forbedre livskvaliteten, rette op på miljøets tilstand, begrænse uligheden og sikre mennesker meningsfulde job - alt sammen uden behov for økonomisk vækst", står der i debatindlægget.

Men, skriver forskerne, det kræver, at "vi ellers tager politiske skridt til at sætte os ud over vores nuværende afhængighed af vækst".

Nogle af de foreslåede forandringer indebærer begrænsninger på samfundets ressourceforbrug, progressiv beskatning for at dæmme op for den stigende ulighed og en gradvis reduktion af arbejdstiden.

Flere danske forskere er medunderskrivere af debatindlægget.