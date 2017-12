2017 så sort ud for ligestillingen men blev et godt år

Vigtigst i 2017

Indsættelsen af Donald Trump som præsident har gjort 2017 til året, hvor ligestillingen i verden kunne have lidt alvorlig overlast. For han rykker normerne i en dårlig retning ved at gøre, hvad der passer ham, siger tidligere Kvinfo-direktør Nina Groes. Om det så er at gramse på kvinder eller tilsvine medarbejdere. Men 2017 bød heldigvis også på positive begivenheder, der giver håb for, at verden alligevel er på rette spor ligestillingsmæssigt, forklarer Groes.

Mosteren blev leder i Danmarks Radio, og farmoren var mor til ni og minister i den socialdemokratiske regering i 1950'erne. Nina Groes nåede aldrig at møde sin farmor, men har hele livet hørt om denne stærke kvinde, der blev et forbillede for hende. Hun er derfor, som hun selv tidligere har formuleret det, nærmest født feminist og opvokset med den faste overbevisning, at alle skal have lige muligheder. Dét var også, hvad hun kæmpede for, da hun i 2014-2016 var direktør for Kvinfo. I dag er hun selvstændig og driver virksomheden Groes, som arbejder med samme mål: At støtte ligestillingen og diversiteten i både offentlige og private virksomheder. Avisen Danmark har bedt hende udpege og berette om tre begivenheder, som hun mener, har kendetegnet året 2017. Måske ikke overraskende kan de alle tre knyttes til den ligestillingsdebat, der er så vigtig for Nina Groes.

- Med skiftet har USA bevæget sig i den diametralt modsatte retning. Trump virker mest af alt som en gammeldags herremand, der vil vise verden, at man kan gøre, hvad der passer en, når man har magt. Hvis man vil gramse på kvinder, gør man det. Hvis man vil tilsvine sine medarbejdere, gør man det. Som USA's præsident er han en af verdens mest magtfulde mænd, og derfor er det klart, at hans adfærd og udtalelser er med til at sætte en dagsorden for, hvad man kan og ikke kan. Han rykker normerne for, hvad der er ok - og ikke i en god retning.

- Jeg var selv ovre for at se præsidentvalget i USA i november 2016, og det var virkelig specielt at flyve til New York med Obama som præsident og derfra igen, efter Trump var blevet valgt, og verden så helt anderledes ud. Jeg havde taget mine døtre på ni og 12 år med, fordi vi troede, vi skulle over og se den første kvindelige præsident blive valgt i USA. Men vi vågnede op til en ny virkelighed.

- Man kan spørge, hvad det egentlig har af betydning for os. Ikke så meget endnu. Men jeg tror, mange har en bekymring for freden i verden og en følelse af, at ikke ét eneste område, er blevet mere trygt, efter Trump er trådt til. Han udfordrer fred, klima, frihandel og ligestilling, så vi pludselig her i Danmark og Europa kan komme i tvivl om, hvor vi har vores stærke samarbejdspartner USA.

- Det vi særligt vil huske 2017 for, er Trumps indtræden som præsident. Skiftet fra Obama til Trump har været virkelig signifikant. Verden ser pludselig helt anderledes ud. Der er ikke gået en uge uden, at vi har talt om Trump herhjemme. Vi har halvt grint og halvt været bange, for han er jo den her farlige tosse i Det Hvide Hus, og ingen kan rigtig gennemskue, hvad hans plan er. Udover selvpromovering.

#MeToo-bevægelsen

- MeToo-bevægelsen er den stærkeste forandring, jeg har set på ligestillingsområdet i al den tid, jeg har været aktiv. Det er en helt ny protestform, som har ændret den måde, vi ser på seksuelle overgreb. Hvor kvinder hidtil har stået enormt alene fyldt med skam og selvbebrejdelse og måske også en tendens til at bagatellisere seksuelle overgreb, står vi nu sammen om det. Det er ikke kun den enkeltes ansvar at sige fra. Det er blevet et fælles ansvar. Det er virkelig stærkt, og det har rykket manges holdninger. - For et år siden var det almindeligt, at kvinder fik at vide, at et klap i numsen fra chefen var sjovt og noget, de skulle tage som et kompliment. Nu har vi fået rykket debatten derhen, hvor alle kan se at, det er en udnyttelse af magt, og flere forstår, hvilke konsekvenser det har for den kvinde, der er udsat for krænkelser. Det stærke ved bevægelsen er, at det er blevet ved, selvom der også har været modbevægelser og folk, der har bedt kvinderne om at stoppe og slappe af. Der kommer hele tiden nye bølger, og det tror jeg, der vil blive ved med, indtil tingene rigtig begynder at flytte sig, siger Nina Groes.

MeToo startede med en offentlig besked på Twitter fra den amerikanske skuespiller Alyssa Milano hvor hun opfordrede alle, der har været udsat for sexchikane, til at svare på hendes besked. Efter 20 minutter havde 10.000 mennesker fulgt hendes opfordring og efter tre dage over 1,5 millioner mennesker.

I den amerikanske filmbranche gik en lang række kvindelige skuespillerinder sammen om at fortælle om de seksuelle krænkelser, de var blevet udsat for af den magtfulde filmproducer Harvey Weinstein. Gennem årtier havde han systematisk udnyttet den magt, han havde til at gøre folk til stjerner eller det modsatte, til at krænke kvinder seksuelt. Kvinderne var bange for, hvad konsekvenserne var ved at sige nej til ham. Der har blandt andet været lydoptagelser fremme, hvor han truer med at ødelægge en models karriere, hvis hun ikke kommer ind på hotelværelset med ham.

- Rigtig mange i den amerikanske filmbranche vidste, at de her ting foregik, men ingen sagde noget. Tavsheden blev brudt med MeToo. Nu kommer det hele frem, siger Nina Groes.

- MeToo handler ikke om kolleger, der flirter eller har sex til julefrokosten. Det centrale i MeToo, er, at det er mænd, der udnytter deres chefmagt til at udøve en seksuel magt. Det har en kæmpe omkostning for den enkelte. Og i nogle brancher er det blevet så normaliseret, at man helt har glemt at se det. Det er for eksempel tilfældet i filmindustrien. Som Marilyn Monroe engang sagde, så brugte hun i begyndelsen af sin karriere mere tid på sine knæ end stående. Det var en helt normaliseret ting. - Herhjemme har en del kreative brancher været igennem MeToo-møllen. Skuespillere, sangerinder og journalister er stået frem som en del af kampagnen og har fortalt om seksuelle krænkelser på jobbet. Jeg er ikke overrasket over, at der sker de her ting, som bevægelsen har sat fokus på. Men jeg er chokeret over antallet af sager, der er kommet frem. Det er derfor, kampagnen er så vigtig. Nu kommer tingene frem i stedet for, at kvinder bare lukker det ned og siger til sig selv, at de nok bare er for fintfølende. Vi har fået en opmærksomhed på konsekvensen af seksuelle krænkelser. Vi har fået et sprog. Den enkelte kvinde står ikke alene med skammen, lyder det fra Nina Groes.