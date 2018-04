20 mand bekæmpede brand i industribygning: Tre firmaer berørt - se video fra stedet

Den ene halvdel af en industribygning på Lundagervej 112 i Løsning brændte natten til fredag. Brandfolkene lykkedes med at forhindre en spredning til resten af bygningen.

Løsning: En voldsom brand i en industribygning på Lundagervej 112 holdt i nat brandfolk fra både Hedensted, Tørring og Horsens beskæftiget.

Branden opstod omkring midnat i den bageste del af en industribygning, hvor firmaet SOS Dansk Autohjælp har et garageanlæg. Et af firmaerne fik ifølge Sydøstjyllands Politi en alarm, og en medarbejder kørte ud og konstaterede, at der var brand.

- Da vi kom derud, var branden gået igennem taget i den bageste del af bygningen, fortæller indsatsleder Lars Bønding fra Sydøstjyllands Brandvæsen.

Den voldsomme brand betød en overgang, at motorvejen i nærheden også var påvirket. Branden havde fat i både garageanlægget, nogle kontorer og yogastudiet Yoga Ghar.

- Der er en adskillelse ind til den forreste del af bygningen, hvor der ligger et andet firma, så vores opgave var primært at forhindre sig, at branden bredte sig. Det lykkedes faktisk, men vi har brugt masser af vand, så der er en del vandskade i den forreste del af bygningen, fortæller Lars Bønding.

Den bageste del af bygningen er næsten udbrændt.