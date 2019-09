172 har klaget over det nye tolkefirma EasyTranslate

Der er indgivet 172 klager over tolkeydelser fra firmaet EasyTranslate igennem selskabets officielle kanaler fra 1. april til 31. juli 2019 - det vil sige gennem deres egen bookingportal.

I samme periode er der bestilt i alt 16.802 tolkninger.

Det fremgår af et svar til Folketingets Retsudvalg, som justitsminister Nick Hækkerup (S) har sendt.

Efter tolketjansen blev sendt i udbud vandt EasyTranslate i november 2018 kontakten, der lød på 520 millioner kroner.

Dermed står selskabet for at levere tolke til Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet, der er omfattet af aftalen.

Siden overtagelsen har der været meldinger om adskillige problemer. Justitsminister Nick Hækkerup har blandt andet kaldt situationen "utilfredsstillende" og har sagt, at det ikke kan fortsætte.

Ovenpå meldingerne har Rigspolitiet gennemført et tilsyn med selskabet. De 172 klager er sendt direkte til EasyTranslates bookingportal.

92 af dem drejer sig om, at tolke ikke er mødt op, og 20, at tolke kom for sent. 17 melder om, at tolkningen ikke levede op til forventningerne.

I brevet fra justitsministeren fremgår det også, at Rigspolitiet herudover i den løbende dialog med tolkebrugerne har modtaget andre henvendelser om ordningen.

Det gælder eksempelvis klager over kvaliteten i tolkningen, feedback, mails om konkrete situationer og større opsamlinger på tolkesituationen hos de enkelte myndigheder, står der i svaret.