137.000 ekstra i private job på tre år: Opsvinget er bredt og fast

- Vi har et vindue, som skal udnyttes fuldt ud: Nogle kommuner har flere udfordringer end andre, men alle skal sætte måltal op for budget i 2020 for at kunne se, hvad de seneste to år har betydet, opfordrer Troels Lund Poulsen.

Det sidste er med henvisning til tallene for Lemvig og Struer, der sammen med kommunerne på Østfyn og Langeland har haft en nedgang i private job. Troels Lund Poulsen vurderer, at 2018 og 2019 byder på en unik mulighed for at løfte de sidste ind på arbejdsmarkedet.

- Kommunerne skal løfte beskæftigelsesområdet med en investeringsplan og blive endnu mere fokuserede på de redskaber, som virker. Det er en god idé at gå minutiøst til værks. Man kan bare se til Silkeborg, som får to kroner tilbage for hver investeret krone. Også Hjørring og Aabenraa har investeret massivt og har nedbragt antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og fået de allersvageste ind på arbejdsmarkedet. Nu skal kommunerne bruge ressourcer på at få alle med. Og det kan man også i Vestjylland, fastslår Troels Lund Poulsen.

Opgørelsen for jobvæksten viser, at samfundet sparer tre mia. kr.r om året. Ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) skal kommuner udnytte momentum og lægge en plan for at få de sidste kommer fra kontanthjælp eller dagpenge og ud i en privat virksomhed.

Friske tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at opsvinget bar bidt sig fast over hele landet med flere private job i 92 af landets 98 kommuner de seneste tre år.

Investeringer giver arbejde

Opgørelsen fra Beskæftigelsesministeriet skønner, at samfundet sparer 2,4 mia. kr. i kontanthjælp om året, mens udgiften til integrationsydelse er steget tilsvarende. Udgifterne til førtidspension og efterløn er samlet faldet med tre mia. kr. svarende til netto-besparelsen. Udgiften til afklaringsforløb er steget, men givet godt ud ifølge Troels Lund Poulsen.

- Investeringer koster, men sætter sig i et varigt mindreforbrug i overførselsindkomster, og nu er chancen større for, at de svage bliver på arbejdsmarkedet. Det bliver endnu sværere den dag, økonomien kommer i et lavere gear. Der findes ikke en eneste undskyldning for ikke at gøre noget nu: Virksomhederne skriger på arbejdskraft, konstaterer ministeren.

Han hæfter sig samtidig ved, at arbejdsløsheden er så lav, at jobcentrene har overskud til at få de tilbageværende i arbejde.

- Kommunerne har ikke skåret ned på jobcentrene, og de skal håndtere en mindre gruppe af mennesker. Vi kan frigøre mange ressourcer til en mere præcis indsats end for fire-fem år siden. Det er en god idé at ansætte frontpersonale til en håndholdt indsats for at se muligheder i stedet for, hvad den enkelte ikke kan, siger Troels Lund Poulsen.