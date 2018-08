13 hundehvalpe stjålet fra lejlighed: Jeg har grædt hele natten

Maria Hansen var væk fra sin lejlighed i én time onsdag først på aftenen. Da hun kom tilbage, var hendes 13 hundehvalpe på syv uger pist væk. De har brug for deres mor, og deres mor har brug for dem, lyder det fra den ulykkelige hundeejer.

En hundeejers værste mareridt udspillede sig onsdag aften på Johannes Larsens Vej i Odense SØ tæt ved Rosengårdcentret. Maria Hansen var væk fra sin lejlighed i en time for at lufte sine to voksne hunde, der tilsammen udgør forældreparret til de 13 hvalpe, der de seneste syv uger har boet i hendes lejlighed. Men da hun og hendes 12-årige søn Muhammed ved 19.30-tiden kom tilbage, var de 13 hvalpe pist væk. - Vi lagde med det samme mærke til, at noget var galt. For hvalpene kom ikke løbende ud for at tage imod, som de normalt gør, siger Maria Hansen. - Mine penge og andre ting lå urørt tilbage, så de er gået målrettet efter hvalpene, mener hun og er tydeligt berørt af det, der er sket. - Jeg har grædt hele natten, fortæller Maria Hansen.

Halsbånd lå tilbage De, der har taget hundene, havde taget halsbåndene af hvalpene og efterladt dem i lejligheden. Undtagen på én hvalp. - Det er den mindste og svageste, som jeg har madet selv, fordi den blev skubbet fra moderen af de andre hvalpe. Den har brug for særlig pleje, og det ved tyvene ikke, siger Maria Hansen. Hun har intet bud på, hvem der kan have taget hundene, men sagen er meldt til politiet. - Det gjorde jeg øjeblikkeligt onsdag aften, efter vi kom hjem, og det stod klart, at hvalpene var væk. Der kom en politibetjent herud og tog de efterladte halsbånd med, fortæller den ulykkelige hundeejer. Fyns Politi bekræfter at have modtaget anmeldelsen om indbrud, men ifølge politiets døgnrapport er der "ingen synlige tegn på opbrydning", hvilket kan tyde på, at nogen har skaffet sig adgang til lejligheden uden at behøve at bryde døren op. Men Maria Hansen afstår fra at gætte på, hvem der kan stå bag. - Jeg tør ikke begynde at sætte navn på nogen, siger hun.

Mor savner hvalpe Lady, den et-årige moderhund til hvalpene, piver flere gange under avisens besøg. Ifølge Maria Hansen savner hun sine hvalpe. Og hvalpene må også savne moderen, mener hun, da de endnu er for unge til at blive taget væk. - Jeg ved det godt, skat. Jeg ved det godt, siger hun trøstende til Lady og nusser trøstende. Faderen til hvalpene er Koto på fire år. Han er en ordentlig kleppert. De to hunde er ikke racehunde, og de sort/hvide hvalpe er en blanding af labrador, engelsk Staffordshire og Bull Terrier, oplyser Maria Hansen på baggrund af det, hun selv fik oplyst fra den person, hun købte hundene af. - Det var slet ikke meningen, de skulle have hvalpe. Men jeg var ikke klar over, at Koto kunne åbne døre, siger Maria Hansen med henvisning til, at Ladys graviditet er noget, der er sket uden hendes viden og ønske. - Og da jeg blev klar over det, var det for sent af få dem fjernet, tilføjer hun og siger også, at det på ingen måde er planen, at Koto og Lady skal have flere hvalpe. - Lady skal steriliseres, så snart hun er færdig med at have mælk.