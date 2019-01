Den 10. december 2015 er det lige ved at gå alvorligt galt for 26 passagerer og tre besætningsmedlemmer, da et schweizisk fly, der letter fra Berlin, kommer for alt tæt på jorden på et helt forkert tidspunkt under sin indflyvning til Billund Lufthavn. Avisen Danmark har rekonstrueret forløbet ud fra den schweiziske havarikommissions rapport.