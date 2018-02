- Politikerne siger, at de gerne vil samle Danmark - og nu sker det modsatte

Udenfor ringer Københavns kirkeklokker for prins Henrik. I DJØF-huset i Gothersgade er der stille. Det er vinterferie, men formanden for de offentligt ansatte DJØF'ere føler stilheden som at sidde i orkanens øje.

For rundt om Sara Vergo blæser stride vinde. Hendes medlemmer puster hårdt til hende og insisterer på, at der skal gøres noget for at afbøde effekterne af den anden, store runde udflytninger af offentlige arbejdspladser, som regeringen netop har søsat.

Og det er ikke helt let at manøvrere i. For mens hendes medlemmer i det storkøbenhavnske er vrede, fortvivlede, bitre og uforstående, har Sara Vergo også tusindvis af medlemmer vest for Valby Bakke, der sådan set ser frem til nye og flere kolleger.

- Prøver jeg at påpege de mange problemer, der er i at flytte funktioner fra København til provinsen, så er mine medlemmer i Jylland utilfredse. Og forsøger jeg at berolige vores medlemmer i København, så synes de, at jeg er ufølsom over for de udfordringer, de har ved udsigten til at skulle forlade deres kendte arbejdsplads og rykke familien op med rode. Så det er en umulig kommunikationsopgave, erkender formanden - med antydningen af et skævt smil.

For sandt at sige har hun heller ikke ret meget positivt at sige om regeringens stålsatte hensigter med at få spredt offentlige arbejdspladser ud til områder, hvor afgangstiderne med offentlig transport tælles i timer og ikke minutter. Det er helt forfejlet at tro, at tilrejsende ansatte på et nyt offentligt kontor får den store betydning for et lokalsamfund, mener hun.

- Udflytningen giver ikke de lokale samfund skolen eller sygehuset tilbage. Der kommer ikke de samme synergier ved at flytte den slags statslige arbejdspladser ud, som hvis det havde været arbejdspladser på institutioner, der er forankret i lokalsamfundet, og som man bruger lokalt.

Sara Vergo kan godt forstå, at mange lokalsamfund, der er blevet administrativt udsultede efter strukturreformerne for ti år siden, hungrer efter nyt blod, men:

- Der er ikke nogen som helst synergi i at have Dansk Sprognævns 12 ansatte siddende i Bogense. Det betyder ikke noget for sammenhængskraften i lokalsamfundet i det daglige, og da mange af de institutioner, der flyttes ud, arbejder med sagsbehandling eller lovforberedende arbejde, er det jo ikke sådan, at der kommer en masse mennesker forbi kontorerne. De landmænd, der skal have deres godkendelser igennem, behøver jo ikke køre ned i Landbrugsstyrelsen på Augustenborg Slot, siger Sara Vergo.