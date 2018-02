- Når jeg hører om lægemangel, får jeg endnu mindre lyst til at blive praktiserende læge

Lægemangel: Sygehuslæge Christina Reisenhus er egentlig uddannet til at være praktiserende læge, men hun har ingen intentioner om at vende "hjem" til et presset arbejdsliv som familielæge.

Praksis: Christina Reisenhus er den perfekte kandidat. Hun er ung, 38 år, og hun har den rigtige uddannelse. Problemet er bare, at hun ikke kunne drømme om at skifte livet som overlæge på Smerteklinikken i Middelfart ud med en tilværelse som selvstændig praktiserende læge i en af de egne i landet, som systemet kalder for lægedækningstruede områder. - Nej, der er ikke noget, som lige nu giver mig lyst til at blive praktiserende læge. Jeg er fuldstændig lige glad med økonomien, for arbejdsbelastningen som praktiserende læge er enorm, og den har jeg ikke lyst til at påtage mig, siger hun. Der er ellers brug for sådan en som Christina Reisenhus. Hun er en af cirka 770 læger i landet med speciale i almen medicin, som er skræddersyet til et liv som praktiserende læge, som arbejder uden for praksissektoren.

Her arbejder lægerne Ifølge en analyse fra Praktiserende Lægers Organisation arbejder 770 speciallæger i almen medicin ikke som praktiserende læger.334 arbejder på offentlige sygehuse.



112 arbejder i udlandet.



78 arbejder i private virksomheder.



56 arbejder i kommunerne.



46 arbejder som vagtlæger.



16 arbejder på universiteter.



10 arbejder på udbudsklinikker.



6 arbejder i regionernes forvaltninger.



73 arbejder øvrige steder.

For meget arbejde Til avisen Danmark udtalte formanden for Praktiserende Lægers Organisation, Christian Freitag, i sidste uge, at hvis bare en tredjedel af de 770 læger vendte "hjem" og blev praktiserende læger, ville en stor del af den aktuelle lægemangel være løst. I flere artikler har vi blandt andet fortalt, at flere steder i landet er mere end hver fjerde praktiserende læge mere end 65 år, og at der lige nu er over 90 ledige stillinger (ydernumre) alene på Fyn og i Jylland. Flere steder er manglen på familielæger så alvorlig, at det har reelle konsekvenser for borgernes muligheder for et godt og hurtigt lægetilbud inden for en rimelig geografisk afstand. Men manglen på læger stimulerer ikke Christina Reisenhus lyst til at blive praktiserende læge. - Tværtimod, siger hun. - Når jeg hører om lægemangel, får jeg endnu mindre lyst. Jo ringere lægedækning des mere arbejde for dem, der er tilbage. Kollegerne bliver færre og flere af dem er ældre og snart på vej til pension. Nej tak, siger Christina Reisenhus.

Mange blev skuffede Som de fleste andre læger med speciale i almen medicin var det Christina Reisenhus oprindelige intention at slå sig ned som praktiserende læge. Under sin speciallægeuddannelse arbejdede hun i en praksis i Otterup på Nordfyn. Og hun elskede det. - Jeg nød patienterne, tonen mellem kollegerne og det afvekslende arbejde, fortæller hun. Men et par før Christina Reisenhus blev færdig med sin speciallægeuddannelse begyndte hun at tvivle. - Der begyndte jeg at tænke, at jeg ihvertfald ikke skulle ud og købe egen praksis lige med det samme. Der skete nogle ting i de år (2012-2013, red.), som pludselig gjorde det langt mindre attraktivt at være praktiserende læge, siger Christina Reisenhus. De år var skelsættende for landets praktiserende læger, og situationen kulminerede med lægekonflikten i 2013, hvor lægerne truede med at deponere deres ydernummer som reaktion på strandede overenskomstforhandlinger med landets regioner og regeringen. Centralt i konflikten stod regionernes ønske om at markant mere styring med driften af lægernes private praksisser. - Jeg synes, vi skulle have afleveret ydernumrene. Det skuffede rigtig mange yngre læger, at det ikke skete, siger Christina Reisenhus.