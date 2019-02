- Jeg kan knap nok huske, hvornår jeg sidst betalte med kontanter i en butik

Niels Jørgen Jakobsen, 70 år, pensionist, Ringkøbing

- Hvornår har du sidst betalt med kontanter?

- Det er længe siden. Jeg betaler faktisk kun med kort.

- Hvor mange kontanter har du på dig lige nu?

- Jeg tror ikke, at jeg har nogle. Jeg har faktisk aldrig kontanter på mig. Hvis det endelig er, så er det kun småbeløb. Jo, forresten - i går, da jeg var ude at spille golf, fik jeg vekslet en hundredkroneseddel i 20'ere for at kunne betale for at spille.

- Regeringen lægger op til, at det skal være valgfrit for flere butikker at kunne sige nej til kontantbetaling - hvordan ville det påvirke dig?

- Det vil overhovedet ikke påvirke mig. Jeg synes, det er en fin idé. Det er ikke så tit, jeg er enig med regeringen, men for en gangs skyld præsenterer de noget, der er fornuftigt. Det vil jo også forhindre røverier i butikker. Jeg synes, der er mange fordele ved det.