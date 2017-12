- I kampen for vores danske værdier er vi ved at tabe dem på gulvet

Vigtigst i 2017

Det er bekymrende, at vi med brugen af ordet flygtningekrise ikke taler om menneskers nød, men om at det er os, der skal hjælpe dem. Dermed er vi ved at underminere de værdier, vi hylder så højt, og som vores demokrati gennem århundreder er opbygget på, mener Andreas Kamm, netop afgået generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

I sidste måned takkede han af som generalsekretær. Fremover vil han hellige sig foredragsvirksomhed og en erindringsbog. For han har stadig noget på sinde. Også i dag, i denne udgave af avisen Danmark, hvor han reflekterer over tre temaer, som efter hans mening karakteriserer 2017 - alle inden for den metier, der har været hans i næsten fire årtier:

- Min ven spurgte, om ikke jeg ville være med til at give sprogundervisning til nogle vietnamesiske flygtninge. Nej, det kunne jeg ærligt talt ikke tænke mig. Og så dog, ved nærmere eftertanke. For en historiker som mig var det en glimrende indgang til historiens konflikter. Hurtigt fandt jeg flygtningearbejdet spændende og udfordrende. Det har jeg så beskæftiget mig med siden, siger Andreas Kamm.

Andreas Kamms livsbane blev bestemt af et tilfældigt møde med en god ven i ungdommen, kort efter han havde afsluttet sine historie-studier på universitetet i Odense. Det fik som konsekvens, at han i dag kan se tilbage på 38 år i Dansk Flygtningehjælp.

Flygtningekrisen

I Andreas Kamms optik er det reelt at tale om flygtningekrise, fordi den ses og opleves sådan, også selv om vi ikke nødvendigvis med ordet krise tænker på de nødstedtes kvaler, men på vores egne.

- I dag har vi ikke længere fokus på at beskytte flygtningene, vi har fokus på at beskytte os selv mod dem, siger Andreas Kamm, der i sidste måned stoppede som generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

I den sammenhæng er det nødvendigt, mener han, at vi begynder at tale om det i de rette termer: Flygtninge er mennesker, der flygter fra forfølgelse og dødsrisiko. Det er til at tage og føle på, for de har krav på international beskyttelse.

- Så har vi migrationen. De legale migranter rejser problemløst rundt til job i forskellige lande, sådan som arbejdsmarkedernes behov nu er. Den store store udfordring er de irregulære migranter, som rejser hjemmefra p.g.a. af håbløse udsigter for en fornuftig tilværelse.

Mens flygtningene udgør 66 millioner, det største antal siden anden verdenskrig, udgør de illegale migranter omkring 50 millioner. Problemet med dem er, ifølge Kamm, at der er grunde til, at de rejser hjemmefra: Dårlige levevilkår og dårlige udsigter for store generationer af unge mennesker.

- Hvor flygtningene skal have den beskyttelse hos os, skal de irregulære migranter hjælpes på en anden måde. Og der er ikke så meget andet at gøre end at hjælpe deres lande med at skabe økonomisk udvikling, så de kan se sig selv og deres fremtid hjemme, siger Andreas Kamm.

Her er det vigtigt at forstå dynamikken bag den illegale migration, mener han.

- Man skulle ikke tro, det er rigtigt, men det er rigtigt, at de penge, der sendes hjem, er tre gange så store på årsbasis som verdens samlede ulandsbistand. I nogle lande udgør de penge, der sendes hjem, en tredjedel af nationaløkonomien. Så man kan ikke lige ringe ned og sige "Hr. præsident, vi har en del irregulære folk uden pas og papirer, og som siger, de er fra dit land. Nu sender vi dem tilbage og regner med din forståelse."

- Han har to grunde til ikke at ville prøve at forstå det: Den ene er, at hans land er helt afhængig af de penge, der kommer hjem, den anden er, at han grundlæggende måske ikke er så interesseret i at samle alle sine eksilborgere hjemme, fordi han har nok at gøre med at håndtere dem, der allerede er der, med den befolkningsvækst og den fattigdom hans land trækkes med.

Med andre ord skal man indstille sig på, at de illegale migranter først stopper, når vi effektivt hjælper deres hjemlande på fode. Og hvad flygtningestrømmen angår, skal vi opgive alle illusioner om, at den kan stoppes:

- Kriserne, der får folk til flygte, er blevet mere og mere komplekse, og de tager i gennemsnit længere og længere tid. Vi ved, kriserne er der nu, de er der i morgen, og de er der om fem år. Antallet af flygtninge vil ikke pludselig falde, når verdenssamfundet har så svært ved at håndtere og afslutte disse kriser.

Andreas Kamm er begyndt at tvivle på om vores indsats i de pågældende lande er af det ubetinget gode. Det ser ud som om, at de reformbestræbelser, vi prøver at bidrage til rundt omkring, har tendens til at skabe fragmentering, mere uro og dermed fortsat voksende flygtningetryk, mener han.

- Se bare på, hvad der skete, da vi fik fjernet Saddam Hussein i Irak. Det fik de ikke meget demokrati ud af, fordi et demokrati skabt i vores billede ikke giver mening i et traditionelt klansamfund. De mangler nogle grundlæggende forudsætninger, som vi har været århundreder om at opbygge: Tillid til hinanden, tillid til politikere og tillid til retssikkerhed, foruden fravær af korruption. Når vi i en række lande optræder som demokrati-ingeniører, føder vi blot den næste diktator.

- Skulle vi så have ladet være med at fjerne fyre som Saddam Hussein?

- Det er et frygteligt spørgsmål, for ligegyldigt hvad man svarer, lyder det forkert. Med vores demokratiske baggrund kan man ikke meningsfuldt sige, at vi ikke skal pille ved diktatorerne, men jeg tror, man meningsfuldt kan sige, at vi skal passe på med ikke at vælte noget, før vi har en vurdering af, hvad der skal komme i stedet. Og så acceptere, at det tager lang tid.