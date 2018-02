- Ét angreb er et for meget

Biolog Bo Håkansson mener, at fåreavlere skal have mere støtte og hjælp.

Grøftegravning: Bo Håkansson bor 20 kilometer syd for København, han er biolog hos Danmarks Naturfredningsforening og han mener, at ulvene skal være i den danske natur.

Han tilhører med andre ord en gruppe, som i den ophedede ulve-debat bliver kaldt virkelighedsfjerne, latte-drikkende akademikere, som ville tisse i bukserne, hvis de selv så en ulv.

- Jo, det er nok sådan en som mig, de tænker på. Men jeg kan bare ikke genkende billedet. Jeg har flere gange kørt over i ulveområder, sovet under åben himmel og hørt ulvene tude tæt på. Jeg er ikke bange for ulven. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at grøfterne på den måde graves dybere og dybere mellem en bybefolkning og en landbefolkning, siger Bo Håkansson.

-Jeg vil gerne sige højt, klart og tydeligt, at jeg kan sørendanseme godt forstå, at man kan have en frygt for ulven, når man finder ud af, at den efter 200 års fravær er tilbage. Helt bogstaveligt i ens egen baghave, siger han og tilføjer:

- Men det betyder ikke, at de rent faktisk er farlige.

Og når det gælder fåreavlernes oplevelser af, at landets nyeste rovdyr dræber og stresser deres dyr, har biologen heller ikke uld i munden:

- Hvert eneste ulveangreb på et husdyr er et for meget. Det er alle parter enige om. Den reelle løsning er at få opsat noget ulvesikkert hegn. Korrekt opsat hegn, som er strømførende, virker rent faktisk, siger Bo Håkansson.

Han er også varm fortaler for, at fåreavlerne bruger vogterhunde, som er særlige racer, som passer på fårene og ikke er bange for ulve.

Dem bruger de i Sønderjylland på Hedelam, men de løser ikke alle problemerne. Det mener Bo Håkansson skal tages alvorligt. Han mener, de bør have den hjælp, der skal til, for at de ikke bliver ramt på deres tryghed eller pengepung.

- Jeg synes, man skal hjælpe fåreavlerne, og jeg synes, man skal se på, om man kan give tilskud til ulvehegn også inden, der er sket et angreb. Og hvis der er problemer med hegnene, skal vi se på, om fåreavlerne har brug for hjælp med at få det til at fungere, siger Bo Håkansson.

Mens han forstår de enkelte fåreavlerne, så er hans tone noget hårdere over for Landbrug & Fødevarer, som varetager landbrugets interesser.

- Jeg er forundret over, at de som organisation taler om massakre og dyrplageri mod fårene. De skulle måske lige se på, at der ryger op mod 20.000 rålam i landbrugets maskiner ved grønthøsten i foråret. De får skåret benene af og bliver sprættet op, siger han.

Bo Håkansson sidder i den såkaldte ulvegruppe sammen med repræsentanter fra blandt andet Landbrug og Fødevarer. Deres opgave er at rådgive myndighederne.