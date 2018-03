70-årige Erik J. Pedersen fra Haarby på Vestfyn forstår ikke, hvorfor han ikke skal til lægen med jævne mellemrum for at få tjekket, om han stadig kan køre bil.

Erik J. Pedersen fra Haarby på Vestfyn fik sig en overraskelse, da han i fjor som 70-årig fik fornyet sit kørekort.

Han kører i invalidevogn, fordi han flere gange er blevet opereret i ryggen, hvilket er gået ud over nerverne i benene, så han betjener gas- og bremsepedalerne med hånden.

- Jeg fik kørekortet fornyet, til jeg er 85 år, men der er jo ikke en kæft, der ved, hvordan jeg har det om fem år, siger Erik J. Pedersen, der kalder det for "vanvittigt", at kørekortet er forlænget i så mange år, uden at det er krævet, at han er forbi en læge for at få undersøgt, om han rent faktisk opfylder kravene til at kunne køre bil på lovlig vis.

- Er det så ikke dig selv, der skal gå ind på det tidspunkt og vurdere, om du kan køre bil?

- Hånden på hjertet: Det får du aldrig mig eller andre til, Jeg vil tro, at de langt de fleste danskere siger: "Jeg kørte godt i dag - jeg kører sgu også godt i morgen". Man siger, at lægen skal holde øje med os, når vi kommer derop, men hvor tit er det, at vi kommer til lægen? Jeg håber, jeg er klog nok til at lade være med at køre bil, men jeg vil ikke love nogen andre mennesker det, for kørekortet er vigtigt for os, siger Erik J. Pedersen

- Gælder det så ikke om at have en familie, der kan fortælle sig sandheden?

- Jeg tror da nok, at min kone vil sige det til mig, hvis ikke jeg kan køre bil. "Synes du ikke, det er ved at være på tide, at du taler med din læge om det?" Men det er jo ikke alle, der vil eller tør sige det til deres gamle mor eller far, mener Erik J. Pedersen, der derfor gerne ser, at de obligatoriske lægeundersøgelser bliver rullet tilbage.