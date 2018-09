3.

Vil man gerne have udenlandsk arbejdskraft, skal man være forberedt på, at gerne vil arbejde - hele tiden:

- De vil gerne have så mange timer, som de overhovedet kan slippe afsted med. Hvis man ikke lige er over dem, kommer de og arbejder 10-12 timer hver dag. Også lørdag/søndag. Derfor har jeg en lokalaftale, hvor jeg ikke giver dem overtid, de får fri istedet for.

- Vi giver 180 kroner i timen her i huset, i Polen kan de få 150. Så de kommer ikke til Danmark og har to gange husleje for 37 timer. Man skal have arbejde nok til dem. Jeg spørger slet ikke danskerne, om de kan arbejde over længere. Man får altid et nej eller "jeg skal lige hente børn". Udlændingene siger aldrig nej.