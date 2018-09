Planlæg næste års have: Løg, stauder og buske skal i jorden nu

Med denne indledning har jeg citeret mig selv fra min 10 år gamle havebog, men selvfølgelig gælder det stadigvæk. Vi skal nyde, og vi skal plante og glæde os over, at lyset er så smukt lige nu, og at der stadigvæk er varme gemt i årstiden.

Jordens bekvemme temperatur og fugtigheden fra efterårsregnen skaber ideelle etableringsbetingelser for planter, der puttes i jorden på dette tidspunkt. Det er derfor nu, man bør overveje, hvilke nye udtryk man ønsker at bibringe haven, og lægge blomsterløg, plante stauder, buske og træer.

Spas, snegle og steg

I dag støvregner det, imens de fantastiske fem - min håndfuld smukke sneglespisende ænder - giver hals foran køkkenvinduet, hvor de netop kom forbi. Ænderne arbejder sig igennem haven med næbet i græsplænen. De skraber ikke bedene som høns, men lægger sig indimellem oven i planterne for at dase.

Næbbene i græsplænen er skønt at se, fordi den iberiske skovsnegl er en saga blot i mødet med et andenæb. Hviletid på et leje af planter i bedene er selvsagt knap så velset, og de hvide landænder er så store og tunge nu, at mennesker af knap så landlig observans tager dem for at være gæs. Løbeænderne ved man nogenlunde, hvad er. Her er det blot mærkeligt eller morsomt, at de går eller spæner af sted fuldstændig oprejst.

Jeg skal skynde mig at skrive et svar, som jeg har drøftet med en læser, omkring ænder og forskellige arter snegle. Ænderne er utrolig effektive mod nøgensnegle i haven. Man kan altså ikke ønske sig bedre bekæmpelsesmiddel mod de iberiske sneglebanditter, og både moskusænder, landænder og løbeænder eller nogle af de andre anderacer, som man kan anskaffe, tager dem, fordi ænder generelt er vilde med snegle. Vinbjergsneglen i min have har ænderne ikke rørt.

Med hensyn til beplantning er løbeænder mindst hårde ved haven, fordi det er en lille and. Fordelen ved landænder er til gengæld, at man får en stor saftig julesteg, hvis man nænner at slagte de fantastiske dyr. Det bliver vi nødt til meget snart, for efteråret rummer også den slags praktik, men det kommer til at skære hårdt i hjertet. Af en eller anden grund er det nemmere at slagte høns.