Orange og gule bær

Sommeren er slut, og efterårets farver tager over i haven.

Røn og æbler funkler som hængende lygter og minder om, at haven kan være poetisk smuk i gråvejr, selvom det gnaver helt ind i knoglerne at tænke på, at sommeren er forbi.

Den almindelige røn er knaldorange. Den blev plantet hos mig for omkring 15 år siden, dengang min mands kollega havde et par små rønnebærtræer i overskud. Overskudstræerne kom i jorden her ved skovløberhuset, og sidenhen har de multipliceret sig selv.

Et af de selvsåede rønnebærtræer står ved gårdspladsen ved siden af en gulfrugtet røn. Den gulfrugtede røns ståsted er nøje udvalgt, til gengæld har den selvsåede orange røn en lidt uheldig placering. Orange røn, som også kaldes almindelig røn, Sorbus aucuparia, har bedre vækstkraft end den gulfrugtede røn, der er en varietet af almindelig røn, og de to træer står i princippet for tæt.

Det er aldrig godt, når planter presser hinanden, fordi de har for lidt plads, eller grene krydser. Men jeg har ikke nænnet at gøre noget ved rønnebærtræerne - altså fælde det ene. Lige nu spreder rønnebærtræerne efterårsstemning med orange frugter og med gule frugter, og det er utrolig fint.