Haven: Staudernes grøftekantsbed

For et par uger siden var der læserarrangement i min have, hvor avisens læsere havde mulighed for at komme til en aften mættet med havestof.

Det er sket en del gange før, at der har været have-læserarrangement i min have, og hver gang opstår det samme. I et splitsekund, lige inden haven fyldes med dejlige, interesserede og haveglade mennesker, ser jeg min have udefra i stedet for at være fordybet i den og i sync med situationen. Og så tænker jeg: Er mine bede noget rod?! Hvorfor har jeg ikke lange rabatter og store flader af ensartede stauder, der afløser hinanden i det perfekte flow? Hvor er den ypperligste stringens?

Det skal siges, at jeg synes, at en flade med samme staude afløst af en ny flade med en anden staude er aristokratisk flot og absolut værd at gå efter, det er bare ikke sket her.

Her blander blomsterne sig, og jeg har måttet sande, at jeg havner i en grøft, der bedst kan betegnes som natur. Bedene bliver kultiverede grøftekantsbede med mange slags stauder i et miks imellem hinanden og sågar en sommerblomst indimellem.

Heldigvis er sådanne blandede bede også rigtig smukke, og vi er i hvert fald meget langt fra monokultur, som er gift for naturen.

Hele sommeren er der noget i blomst, som insekterne kan sværme om, og blomstringen varer ved og summer af liv til langt ud på efteråret. I september spiller lyset kønt og klart i både blomster og blade, og om morgenen perler dugdråber på edderkoppernes kunstfærdige spind.