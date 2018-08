Haven: Smuk frugt og spiselige blade

Sådan gør du

Så amarant på friland i slutningen af maj til begyndelsen af juni. Dæk kun frøene med en anelse jord og hold jorden fugtig. Det tager 8 til 14 dage for amarant at spire ved en spiretemperatur på cirka 20 grader. Vil man gerne have tidlige planter, kan man forkultivere amarant i vidueskarmen, i drivhuset eller i mistbænk om foråret og plante den ud i haven, når småplanterne har en passende størrelse og et veludviklet rodnet.Figen, Ficus carica, stammer fra middelhavslandene, hvor den gror i stenet næringsfattig jord. Efterlign disse forhold ved at undlade at plante figen i for god jord i haven og vælg et sted, der er veldrænet. For meget næring resulterer i frodig vækst med en masse blade, men ingen eller kun få frugter. Varme er til gengæld vigtigt, voksepladsen skal være en lun plads i læ.



Figen vokser kraftigt, når planten først har fået fat. Hold kronen lys og luftig ved beskæring om foråret, hvor også frostskadede grene skæres bort. Dette befordrer frugtsætningen.



Kolde vintre er hårde ved figen, som kan fryse kraftigt tilbage. Almindeligvis skyder figen på ny, men man skal tøjle sin tålmodighed til juni, hvor vækstkraften viser sig.



De mindre figner, der sidder side om side med store modne figner lige nu, ville udvikle sig fuldt ud til andet hold figner under varme himmelstrøg. Men det sker ikke hos os i Norden. Vi må vente på en ny omgang figner i sensommeren til næste år.